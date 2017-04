Predicción del horóscopo de hoy domingo 16 de abril: signos del Zodiaco

Alejar las peleas será para los Aries un reto muy importante en la jornada actual. Ya puedes consultar la predicción del horóscopo de hoy domingo 16 de abril. Los signos del zodiaco determinan el devenir de tu día, y ahora puedes ver gratis cómo están alineados los astros para esta jornada. No es nada nuevo que desde nuestras páginas siempre queremos ofrecer a nuestros lectores interesados en los astros qué tiene el futuro preparado para ellos y ellas en un corto plazo y en diferentes ámbitos de la vida.

Es de interés social esta predicción individual para cada signo del zodiaco y no hay más que ver la gran repercusión que adquieren en cuanto a volumen de consultas se refiere las noticias del horóscopo.

El horóscopo de hoy nos trae información detallada de Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpión, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Horóscopo de Aries (21 de marzo-20 de abril)

Debes alejarte de las peleas sin importancia. Sin embargo, puede ser un momento perfecto para el romance y una noche especial. A medida que transcurre la semana, prepárate para algunas sorpresas que podrían sacarte de tu zona de confort de forma positiva. Este fin de semana podría surgir una atracción que se convierta en algo más íntimo. Con Venus ahora avanzando, puedes disfrutar de este nuevo vínculo.

Horóscopo para hoy de Tauro (21 de abril-21 de mayo)

Si bien puede que tengas muchas ocupaciones, podrías sentir un deseo fuerte de descansar y relajarte al comienzo de la semana. También podrías descubrir que se presentan tareas o plazos inesperados. Si puedes liberar tu agenda de actividades innecesarias por adelantado, esto podría ayudarte a transitar el período de Luna Llena de forma positiva. La otra gran noticia es que tu planeta personal, Venus, se dirige hacia adelante, llevándote a tomar algunas decisiones clave con respecto de tu vida social.

Horóscopo de Géminis (22 de mayo-21 de junio)

Tu sector de diversión y vida social continúa con chispa, con una poderosa influencia mejorando tus sentimientos el lunes. Si quieres invitar a salir a alguien, este podría ser el día para hacerlo. Más adelante, una invitación inesperada podría resultar muy positiva para ti en más de una forma. Con Venus emergiendo de su fase retrógrada, las relaciones clave que hace poco parecían distantes ahora pueden comenzar a ser más armoniosas y fructíferas.

Horóscopo de Cáncer (22 de junio - 22 de julio)

Una animada influencia puede indicar una alegre etapa en el plano doméstico, donde las celebraciones y reuniones pueden ser muy divertidas. Podrías sentir deseos de darte algunos gustos y cuidarte un poco, lo que puede ser muy bueno para ti. Trata de evitar involucrarte en conflictos sin importancia, ya que no conseguirás nada con ellos. Con respecto a tu carrera y ambiciones clave, una oportunidad inesperada podría abrirle la puerta a una nueva visión desconcertante que podría resultar beneficiosa si la aceptas.

Horóscopo de Leo (23 de julio - 23 de agosto)

Ten cuidado con lo que dices, en especial el lunes, ya que podría ser demasiado fácil irritarte por asuntos menores. Los sentimientos podrían llegar a su punto máximo. Cualquier irritabilidad se canalizará mejor a través del ejercicio o de una caminata tranquila en la naturaleza. Prueba con un masaje, un tratamiento de spa o cualquier cosa que te ayude a relajarte. Cerca del jueves, prepárate para algunas noticias o tal vez una invitación que podría significar un viaje o aprender más sobre un asunto de interés.

Horóscopo de Virgo (24 de agosto - 23 de septiembre)

El deseo de gastar podría ser muy fuerte a comienzos de la semana y puede que vayas al centro comercial o hagas compras en línea. De todos modos, hazlo con tranquilidad. Con tu planeta regente, Mercurio, en fase retrógrada, puede que lo mejor sea evitar artículos de gran valor por el momento. Si debes comprar algo, guarda los recibos para que puedas devolverlo, si fuera necesario. También podría aparecer una ganancia imprevista. Probablemente no será una suma demasiado grande, pero podría hacerte sonreír. Además, una atracción romántica brilla de forma prometedora.

Horóscopo de Libra (24 de septiembre - 23 de octubre)

Con la Luna Llena del lunes en tu signo, que no te sorprenda sentirte más emocional de lo habitual. Trata de darte más margen y de eliminar las tareas innecesarias. Evita tomar decisiones espontáneas hasta que sientas más calma y tranquilidad. Las relaciones parecen ser un tema recurrente. Alguien cercano a ti podría sorprenderte. Con Venus, tu planeta regente, ahora avanzando, podrías descubrir que cualquier problema reciente comienza a resolverse, lo que te permitirá progresar.

Horóscopo de Escorpio (24 de octubre - 22 de noviembre

La semana podría comenzar de un modo más reflexivo a medida que la Luna Llena manifestándose en tu sector espiritual te anima a lidiar con cualquier emoción caprichosa. Tu carga emocional o las situaciones que han evitado que progreses podrían desaparecer ahora, lo que facilitará nuevos desarrollos. Prepárate para nuevas oportunidades relacionadas con el trabajo o tu rutina diaria. Podría aparecer información repentina que te lleve en una nueva dirección. Una nueva amistad o atracción romántica parecen prometedoras este fin de semana.

Horóscopo de Sagitario (23 de noviembre - 21 de diciembre)

La Luna Llena del lunes podría coincidir con un proyecto que ha llegado a la etapa de finalización. Podría ser momento de dejarlo ir y pasar a algo nuevo. Evita pasar tiempo con personas que se quejan todo el tiempo. Mantente cerca de aquellas personas que son alegres y tu semana tendrá un excelente comienzo. También deberías esperar lo inesperado, ya que podrías descubrir que una información o invitación hace una gran diferencia para ti.

Horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 20 de enero)

Las características de la alineación planetaria no son simples de expresar. Sentirás mucho a la hora de examinar la parte más oscura de ti y no te agradará lo que verás. La intolerancia con respecto a las ideas de los demás te mirará a la cara y no podrás negarlo. Aunque esta perspectiva sea difícil, si utilizas tu introspección, posiblemente encuentres una solución a este problema.

Horóscopo de Acuario (21 de enero - 19 de febrero)

El amor está en el aire, como lo ha estado durante días. Pero hoy la intensidad de tus sentimientos es posible que te quite la respiración. La alineación de los astros y planetas hace que tus emociones sean muy fuertes, hasta llegar a atemorizarte. Intenta y busca una salida para toda esta pasión. Puede que te ayude a liberarte algún tipo de actividad artística o física.

Horóscopo de Piscis (20 de febrero - 20 de marzo)

Es cierto que provienes de una clase social determinada, como cualquiera de nosotros. Pero, ¿debes identificarte con sus valores por el resto de tu vida? Estos valores alguna vez podrán haber sido tuyos, pero toma en cuenta que posiblemente ya no tengan conexión con tu vida. La energía astral te aconseja avanzar y liberar tus ataduras con el pasado.

Aquí puedes consultar todas las predicciones.

Que no se te olvide que mañana podrás consultar de nuevo la predicción gratis del horóscopo, completa y detallada en los aspectos que más te interesan de tu vida privada y social.