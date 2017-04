Esto es lo que pasa con tu perfil de Facebook cuando mueres

¿Qué pasa con tu perfil de Facebook si mueres? La popular red social ya da la oportunidad de decidir el destino de las cuentas de personas fallecidas y solo hay que rellenar un sencillo cuestionario.

Este enlace de Facebook facilita el acceso a las preguntas, cuyas respuestas permitirá verificar si eres un familiar del fallecido o un desconocido: “Usa este formulario para solicitar la eliminación de la cuenta de una persona fallecida o para solicitudes especiales de convertirla en conmemorativa. Te manifestamos nuestras condolencias y agradecemos tu paciencia y comprensión durante este proceso. Es probable que las consultas no relacionadas recibidas por este canal no reciban una respuesta. Para proteger la privacidad de las personas en Facebook, no podemos proporcionar a nadie información de inicio de sesión de las cuentas”, dice la página.

Se te pedirán algunos datos, como tu nombre o el correo electrónico, tu relación con el fallecido y algunas preguntas sobre esa persona. Ayudará a agilizar los trámites que envíes el certificado de defunción Por último, podrás elegir entre convertir el perfil de Facebook del fallecido en una cuenta conmemorativa o eliminarla. También tienes la opción “Tengo una solicitud especial” y “Tengo una pregunta”.

Unos días después de rellenar el formulario, recibirás la respuesta de Facebook. Si tratas de violentar el perfil de alguna persona que no ha fallecido, la red podría llegar a sancionarte.