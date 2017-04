El insomnio aumenta las posibilidades de sufrir un ictus

Durante el tiempo que pasamos durmiendo nuestro cuerpo descansa y se recupera, cuando no dormimos bien afecta más a nuestra salud de lo que imaginamos.

Aunque muchas personas relacionan el insomnio con no dormir en toda la noche también se puede manifestar de otra forma. Y es que no descansar durante la noche de manera continuada también hace que no re recuperes cómo deberias.

Si bien sus consecuencias son muy variadas, una reciente investigación llevada a cabo en China ha dejado al descubierto que el insomnio aumenta el riesgo de ictus e infarto.

La investigación

Para llegar a esta conclusión, se revisaron un total de 15 estudios, lo que supone la intervención de 160 798 participantes.

Durante el período registrado, se detectaron 11 702 casos accidentes cardiovasculares o coronarios. Todos ellos había presentado síntomas de insomnio durante el estudio.

Aunque el problema no se presentaba en quienes se despertaban antes de que suene el despertador, más bien afecta a quienes tardan en conciliar el sueño o no lo hacen de manera continuada.

El resultado de la falta de descanso puede ser un problema de este tipo. Incluso, esta demostrado que la falta de sueño afecta al metabolismo.

La tensión arterial se altera, así como las citoquinas inflamatorias y proinflamatorias. Todos intervienen en el infarto cerebral o coronario.

Consejos para mejorar el sueño

Hacer deporte, no acostarse sin sueño y establecer horarios.

El ejercicio físico no solo te cansa además, segrega serotonina, una sustancias en el cerebro que evitan el insomnio.

Irnos a la cama sin sueño puede ser un error, pues la presión por dormir provoca el efecto contrario, ya que lo que hacemos es estresarnos.

El cerebro se lleva muy bien con las rutina. Una vez que ha establecido una costumbre, funciona siempre de la misma manera.