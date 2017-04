La carta sobre los enfermeros que triunfa en la Red: «Sin ti no soy nada»

¿Qué sería un médico sin un enfermero a su lado? Probablemente nada, o al menos así lo piensa Ángel López, un medico sevillano de 55 años que lleva ejerciendo su profesión desde 1987 en el pueblo de Cañada Rosal, y que ha decidido reivindicar la labor y figura de los enfermeros con una carta que triunfa en las redes sociales, ‘Yo (médico), sin ti (enfermero/a) no soy nada’.

La nota, que fue elaborada después de un día de muchísimo trabajo en el consultorio rural del médico, tal y como él mismo relataba a Verne, fue publicada por López en su blog personal, pero se popularizó gracias a Redacción Médica, una página web especializada en noticias sobre el ámbito sanitario. Tras esta publicación, la carta ha sido compartida más de 3.000 veces en Facebook, así como también se ha difundido como la pólvora a través de WhatsApp y Twitter.

Con ella el médico pretendía “dejar claro que estos profesionales son importantísimos para que todo funcione”, algo que parece haber conseguido, "Uno de los enfermeros se ha emocionado y todo. Me ha agradecido mucho que haya escrito eso”, revelaba López al medio citado anteriormente, "Sin él, o sin ella cuando viene la del otro turno, no podría hacer mi trabajo. Yo diagnostico, pero el pinchazo lo da él", añadía en referencia a los enfermeros de los que habla en la carta.

La carta

Los médicos y enfermeros constituimos las dos piezas indispensables en la atención sanitaria a las personas, aunque también participan de forma adyuvante trabajadores sociales, auxiliares, celadores y técnicos sanitarios por lo menos en el ámbito donde yo me desenvuelvo.

¿Y por qué afirmo esto? Pues porque muchos días paso consulta en un consultorio rural, solo con un enfermero/a, aunque en las guardias o atención continuada (que así se llaman ahora, para que no digamos que atendemos solo urgencias), también me acompañan un celador y un conductor de ambulancia (ambos técnicos sanitarios). Ciertamente, desde que comencé a trabajar ha estado presente allí donde fui un enfermero/a, siempre en la habitación de al lado en las guardias, siempre a mi lado en la ambulancia, trabajando juntos en la atención a los pacientes crónicos, sufriendo y sudando junto a mí en la atención a emergencias, administrando los tratamientos indicados, recibiendo en común a los pacientes.

Aunque con algunos enfermeros/as con los que he estado a veces he pensado que no deberían estar en atención primaria en un pueblo o en urgencias porque no les gustaban estas labores, luego reflexiono y me pregunto:

Qué hubiera sido de Juan cuando tuvo aquel infarto si el enfermero no hubiera estado allí, cogiendo oportunamente una vía venosa a pesar de estar hipotenso; o de Francisca cuando tuvo el shock anafiláctico que casi acaba con su vida, de no venir conmigo en ese momento mi compañera enfermera; o del la lactante que tuvo el atragantamiento y se recuperó sin secuelas porque tú estabas allí conmigo; o qué hubiera sido de mí sin las conversaciones y risas, discrepancias y discusiones, noches de insomnio y amaneceres en la ambulancia contigo, en los largos días de guardia. A veces y en periodos concretos he pasado junto a ti más tiempo que con mi propia familia. Nos hemos contado cosas personales más allá de una relación laboral y obligatoriamente y circunstancialmente hemos compartido intimidades.

¿Qué sería de mí si tú no hubieras estado ahí? Las vacunas, las curas, los inmovilizados, los diabéticos, hipertensos, la promoción de la salud en los niños, las pruebas complementarias, el apoyo psicológico tras el duelo, la administración de tratamientos, los procesos asistenciales, los programas de salud, los protocolos, todo sería de otra manera y...

¡Es que yo sin ti no soy nada!