«El cáncer no es ninguna dieta», la crítica contra un reportaje de Cosmopolitan

Los titulares pueden pasarnos factura, y si no que se lo digan a una de las revistas más distribuidas en todo el mundo, Cosmopolitan, que en las últimas horas se ha convertido en foco de críticas en Twitter a raíz de un titular poco oportuno.

La publicación titulaba uno de sus reportajes así, “Cómo esta mujer perdió 20 kilos sin ‘NINGÚN’ ejercicio”, pero si lo que esperaban los lectores era una elaborada dieta se equivocaban, entre los problemas que habían hecho bajar de peso a la protagonista de la nota destacaba un cáncer.

Al parecer, Simone Harbinson, la protagonista, sufrió una grave infección renal que la obligó a someterse a una cirugía en la que le descubrieron que tenía un tumor maligno, tal y como relata The Washington Post. Esto se mezcló con una infección que la mantuvo en cuarentena, varias complicaciones, un problema pulmonar y una depresión postraumática por el diagnóstico.

Sin embargo, la publicación no hace hincapié en ello, sino en una dieta que la chica encontró en internet, ‘The Bod’, la cual supuestamente le habría hecho bajar 20 kilos, algo que más bien podría haber sido resultado de su delicado estado de salud y no de esta ‘milagrosa dieta’ elaborada por la modelo australiana Sophie Guidolin.

Pese a que la revista eliminó el tuit, el mismo ya se había viralizado, ocasionando numerosas críticas en las redes sociales, entre ellas la de un hombre que tajantemente espetó ante la publicación que el cáncer no era ninguna dieta, solicitando la eliminación de la misma.

Cancer is not a diet plan. Delete this. https://t.co/G6onc506ud

.@Cosmopolitan you literally are click baiting people for a weight-loss article where the secret was cancer. https://t.co/UWNXPutmNO