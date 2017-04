Fútbol para ellos, ganchillo para ellas

Han pasado décadas y encendidos debates desde la Ley General de Educación Básica, la EGB y el BUP del último cuarto del siglo XX, cuando las alumnas, solo ellas, podían estudiar una asignatura optativa titulada ‘Labores del hogar’, donde se les enseñaba a coser y planchar. Tareas, se consideraba entonces, innecesarias para los chavales. Camino ya del final de la segunda década del siglo XXI, algunos padres y Ganar Alcorcón han denunciado que el centro escolar Juan Pablo II de esta localidad madrileña ofrece entre sus actividades extraescolares opciones marcadamente sexistas. Ganchillo para ellas y visitar el estadio Santiago Bernabéu para ellos.

Esta semana es festiva en los colegios de la Comunidad de Madrid y la Consejería de Educación, Juventud y Deporte ordenará a Inspección Educativa que compruebe después de las vacaciones de Semana Santa que este colegio concertado –y, por lo tanto, subvencionado con fondos públicos– propone actividades que no se ajustan a la normativa. Lo que sí se aclaró desde la consejería es que no han recibido denuncia alguna por actividades supuestamente sexistas.

El colegio católico ofrece un taller de ganchillo exclusivo para las niñas que se imparte un par de días a la semana por dos voluntarias y que tiene un coste de ocho euros, básicamente para pagar el material que utilizan. En la página web del Juan Pablo II se jactan de que esta propuesta tiene cada vez más aceptación –en la actualidad, cerca de cuarenta alumnas–. Ya en Secundaria, las actividades extraescolares ofrecen a los chicos excursiones al estadio del Real Madrid, y a las chicas, visitas a comedores sociales. «Es una aberración», exclama Jesús Santos, portavoz de Ganar Alcorcón, en la ‘Cadena Ser’ en relación al hecho de que un colegio con financiación pública «haga esta disgregación de sexos sin ningún sentido». Y critica que haya centros educativos que sigan formando a sus alumnos «con estos roles machistas, de separación y falta de igualdad».

En aulas diferentes

Este colegio es el primero de los que se abrieron bajo el paraguas de la Fundación Educatio Servanda, una asociación sin ánimo de lucro conducida por dirigentes que se formaron bajo la influencia del pontificado de Juan Pablo II y que promueven, como proclaman en un vídeo promocional, «la educación católica en España». Hay siete centros Juan Pablo II, todos bajo el lema ‘Educar en la verdad para ser libres’, con cerca de 3.500 alumnos. El de Alcorcón es uno de los 18 que hay en la Comunidad de Madrid en los que los estudiantes de Primaria y Secundaria se dividen en aulas segregadas por sexo.

El director del colegio de Alcorcón, Carlos Martínez, fue sancionado por Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid después de que enviara una carta en la que comparaba la ley madrileña contra la LGTBfobia con el «fanatismo terrorista», una licencia que le costó una multa de mil euros. Tras esta sanción, el centro educativo de la Fundación Educatio Servanda colgó en su portal de internet una campaña de apoyo al director con consignas como las del autobús tránsfobo de HazteOír.

Los colegios tienen la obligación de transmitir a la Consejería de Educación la lista de actividades extraescolares que van a impartir durante el curso. El artículo 15 de la Ley Orgánica reguladora del Derecho a la Educación (LODE) de 1985 da libertad a los centros para organizarse con independencia, siempre que no constituya una discriminación para ningún miembro de la comunidad educativa, formada por profesores, alumnos y padres.

Laureano Bárcenas es uno de los representantes del ANPE, un sindicato profesional mayoritario en el ámbito de la enseñanza pública, y no da crédito a esta discriminación. «Nos parece que en este centro se están saltando el tratamiento de igualdad de género –sostiene–. Sin tener toda la información, y con independencia del sentido de esas actividades extraescolares, que ahí no me meto, éstas tienen que estar justificadas dentro de una formación, ofertándolas a alumnas y alumnos indiscriminadamente».

El presidente de ANPE en la Comunidad Valenciana recuerda que en esta autonomía existe la figura del coordinador de Igualdad y Convivencia en los centros, «encargado de velar por que las actividades se ofrezcan a todo el alumnado, y más si es de titularidad pública». Bárcenas concluye que, a esta alturas, «el debate de género debería estar superadísimo».