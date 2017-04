Paco Costas: «Al volante, concentración, concentración y concentración»

Con más de 50 años de profesión a sus espaldas, presentar a Paco Costas y resumir su trayectoria es tarea innecesaria e infructuosa. Físicamente menudo pero enorme en conocimientos automovilísticos, su imagen se hizo absolutamente imprescindible en las televisiones de los años 70 gracias al programa ‘La segunda oportunidad’. En aquellos capítulos de alrededor de ocho minutos de duración, impartía consejos sobre seguridad al volante que, vueltos a visionar cuarenta años más tarde, siguen teniendo hoy día un alto porcentaje de vigencia.

Hombre meticuloso en los gestos y en las formas, explica que comenzó en todo este mundo porque le gustaba correr, pero que luego todo derivó hacia la seguridad vial. Eran otros tiempos, tan distintos a los actuales que incluso le reprochaban el que fuera tan persistente con el consejo final de su programa: "por favor, poneos el cinturón de seguridad". Y es que el discurso sobre el cinturón en países como Suecia, por ejemplo, estaba ya superado, pero aquí hablar de su uso era pura anécdota. Prácticamente nadie lo usaba.

Con los días festivos de Semana Santa por delante, Paco Costas ha ofrecido con igual poder de comunicación unas pautas básicas pero efectivas a la hora de revisar el vehículo antes de ponerse en ruta. "Vamos a dividirlo en dos partes", inicia el comunicador. "Primero, el instrumento, la herramienta, el coche. Empezando por los neumáticos, que han sido el mayor adelanto del automóvil en las últimas décadas. Tras ellos, batería, escobillas del limpiaparabrisas, niveles de aceite, agua, pastillas. Una primera revisión total. Pero no mucho más. Hoy día, un coche medianamente moderno se autorregula. Consultar a un taller de garantía nunca está de más. Y también hay que conocer los pesos que vamos a llevar en el automóvil", añade Costas.

video Paco Costas. / A. Ferreras / O. Chamorro

Tras el vehículo, la segunda parte de los consejos, es decir, los referidos a la ruta, al conductor y al entorno de circulación. "Hay que calcular bien las distancias con los GPS, pero siempre en parado. Siempre parado", recalca. "Hay que descansar diez minutos cada dos horas o dos horas y media. Evidentemente no hay que tomar ni una gota de alcohol. De drogas ya ni hablemos. Por otra parte, el sueño es traidor. Todos caemos en él. Y las prisas, sobre todo por llegar al destino. No entra de repente una prisa enorme, y aceleramos cuando estamos terminando el trayecto, más cansados y con menos reflejos, en muchos casos llegando a un lugar que no conocemos".

Con una cadencia al hablar tan característica, Paco Costas sigue reflexionando sobre la actitud del conductor ante el volante. "Mira, sobre todo, el artículo fundamental es la concentración. Hay ya que ir mirando la vía. Si te desvías unos grados… Del móvil ya ni hablemos. La vista en la carretea. A 120 kilómetros por hora no nos damos cuenta de la cantidad de metros que recorremos. Mirar a la persona que nos acompaña en el asiento del copiloto, o programar el GPS, es quitar la vista de la carretera. Y es como yo digo: hacer oposiciones a irte a la zanja. Es muy difícil que en una recta muevas la dirección. Pero en curva es otra cosa. La mayoría de los accidentes son choques de frente. En carreteras convencionales hay unos metros determinados. Tú tienes tu parcela. Una raya casi siempre en el centro separación. Cada uno tiene su espacio".

"En estos días de Semana Santa los vehículos van como los ciclistas: en pelotón. Si el que va delante del todo encuentra un obstáculo, y aplica el freno, se establece una especie de onda que va hacia atrás, y el último es que llega es el que tiene el golpe más fuerte. La distancia de seguridad es fundamental. Y por Dios: concentración, concentración, concentración. Si te sales de tu parcela, te sales inmediatamente en el momento en que gires unos grados el volante o lo haga el que viene de frente. Ahora mismo, la incidencia mayor de accidentes es en carreteras convencionales".

Con respecto a la necesidad de que los conductores realicen cursos de perfeccionamiento, Paco Costas es tajante: "Al salir del autoescuela deberían hacer estos cursos. Es más, lo mismo que los coches tienen su ITV, los conductores deberían ser reciclados cada 10 años. Los coches cambian, las vías cambian, las señalizaciones cambian, la técnica cambia. Cogemos vicios. Después de un curso de perfeccionamiento, los conductores salen mentalizados. Pero cuando llegan, no saben utilizar un ABS, no saben para qué sirve el control de tracción en las curvas… Hay mucha ignorancia."

Para finalizar, le pedimos una última reflexión a modo de resumen. Esta es la respuesta: "Hay que conservar la vista en la carretera, al atención, la concentración en el tráfico que viene, y no desviar la mirada de la vía en ningún instante. Es una desgracia que la gente se siga dejando la vida en una décima de segundo…"