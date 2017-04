La impactante historia de David, el 'niño cobaya' al que criaron como una mujer hasta los 15 años

La de David Reiner es una historia impacante. Se dio a conocer en 1997, gracias al doctor Milton Diamond de la Universidad de Hawai, quien le convenció a de que contar su caso ayudaría que no le ocurriera a nadie más. Y vaya si lo ha hecho.

David nació siendo niño, pero no lo supo hasta que cumplió los 15 años. Una negligencia médica durante una circuncisión en 1965 había destruido sus genitales. Se lo confesó su padre, que no podía soportar cómo Brenda Reimer, que nació siendo Bruce, sufría depresión y se intentó suicidar en varias ocasiones siendo apenas un adolescente.

Según recoge ABC, John Money, un psicólogo del hospital Johns Hopkins (Baltimore) mantuvo que la condición sexual no es innata, sino que es asignada mediante la educación en los primeros años de vida. Finalmente, el 3 de julio de 1967 la vida de Brenda cambió por completo: sus genitales masculinos fueron transformados en una vagina en una operiación.

Su madre: «Recuerdo que pensé: “¡Dios mío, sabe que es un chico y no quiere que le vista como a una chica!”»

Janet, su madre, contó en los años noventa al periodista de la revista 'Rolling Stone' John Colapinto, la primera vez que trató de ponerle un vestido a Brenda intentó arrancárselo. «Recuerdo que pensé: “¡Dios mío, sabe que es un chico y no quiere que le vista como a una chica!”».

Además, cuando su hermano gemelo jugaba a afeitarse con su padre, Brenda también quería. «Mi padre me dijo: “No, no. Tú vas con tu madre”. Me puse a llorar, “¿Por qué no puedo afeitarme también?”», contó él mismo.

El doctor Money lo utilizó como cobaya y publicó con sus teorías de género. El psicólogo aseguraba que tras haber enfatizado en el uso de la ropa femenina, Brenda ya tenía una clara preferencia por los vestidos, que se sentía orgullosa de su pelo largo y que por Navidades había pedido una casa de muñecas y un carrito de paseo.

Brenda supo la verdad en los años 80 y entonces decidió someterse a una operación de cambio de sexo para volver a ser chico: se quitó los pechos que le habían crecido gracias a las hormonas y se puso el nombre de David. Se casó a los 23 años, pero su familia había quedado destrozada: su gemelo se suicidó en 2002 y él hizo lo mismo dos años después.