La 'luna rosa' que saldrá esta noche: cómo, dónde y cuándo verla

Presten atención al firmamento durante la noche de este martes 11 de abril. Desde cualquier parte de la Tierra se podrá ver una luna llena de abril a la que se conoce como la ‘Luna rosada’. La explicación la podríamos encontrar en la proximidad de Marte al astro, pero no es así. Además, estará acompañada por el ‘planeta rojo’ y también por Saturno. Pero sus orígenes no permiten ser demasiado optimistas, así que si no la ven de dicho color no se alarmen.

La reconocen como ‘Luna rosa’ ya que muchas tribus nativas americanas nombraban así a las lunas llenas. Era una peculiar forma de calcular el tiempo según recaba ‘Metro’. Decidieron darle ese nombre inspirándose en unas flores de color rosa que nacen a principios de primavera en Estados Unidos y zonas de Canadá. En otras zonas se la reconoce como luna de la hierba, luna del pescado o luna del huevo.

La luna llena de abril es la que, según comentan, marca el comienzo de una gran variedad de festividades religiosas en todo el mundo. Arranca la Pascua judía y el Hanuman hindú. La Pascua cristiana se celebrará el siguiente domingo después del equinoccio de primavera. Una auténtica curiosidad. Fíjense hoy en el cielo, pero no se extrañen si no ven el color rosáceo.