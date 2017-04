Un profesor mexicano: "Si no hay verga, no hay violación"

La polémica está servida en México a raíz de las declaraciones el exdirigente del Movimiento estudiantil de 1968 y profesor de la Universidad Nacional Autónoma, Marcelino Perelló Vals.

"Supongo que consideró que la chava estaba muy buena y era metible"

Las hizo durante la emisión de su programa de Radio UNAM en referencia a una violación reciente en el país centroamericano por parte de cuatro jóvenes pertenecientes a la banda de 'Los Porkys'. Señaló que "si no hay verga no hay violación" y añadió que actualmente se está construyendo "un infierno, donde meten en la cárcel a un 'piropero'.

Diego Cruz, acusado de tocar los pechos de la víctima y penetrarla con los dedos, fuera puesto en libertad porque un juez consideró que no había "intención carnal". A este respecto, Perelló estuvo de acuerdo con el magistrado que tomó la decisión. "Supongo que consideró que la chava estaba muy buena y era metible", agregó, según recoge el diario Reporte Indigo.

Según su punto de vista "la violación implica necesariamente verga, si no hay verga no hay violación, o sea, con palos de escoba, dedos y vibradores, no es violación. Hay violación a la dignidad igual que si te embarran la cara en mierda de caballo".

La Radio UNAM, por su parte, ha compartido a través de su perfil en Twitter un comunicado en el que explica que cancela "de forma inmediata" el programa debido a las expresiones utilizadas por el presentador.