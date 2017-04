La curiosa razón por la que no abrochamos el último botón de la chaqueta

Vestir bien requiere del seguimiento de ciertas pautas, más aún cuando nos enfrentamos a diversos eventos en los que la elegancia y el protocolo priman. Así, es muy común que cuando vestimos con traje apliquemos la regla ‘a veces, siempre, nunca’, la cual hace referencia a los tres botones que suelen llevar las chaquetas de traje.

Esto quiere decir que el botón de arriba se abrocha a veces, en función del evento, el central en todas, y el de abajo nunca o casi nunca, pero, ¿de dónde viene esta costumbre? Los chicos del blog Business Insider han revelado que la misma se remonta a finales del siglo XIX y que tiene que ver con una cuestión de no sentirse apretado.

Al parecer, en esta época, el futuro soberano Eduardo VII de Reino Unido era aún Príncipe de Gales, pero ya le gustaba vestir con trajes y muy elegante. Sin embargo, como tenía sobrepeso, decidió no utilizar el último botón de su chaleco para no sentir que le apretaba. Evidentemente, en aquella época todos los hombres querían rendir respeto al futuro Rey, por lo que no dudaron en imitarle como muestra de respeto, extendiendo la costumbre hasta nuestros días, tanto en chaquetas como en chalecos.

Por otro lado, otra razón que llevó a que hoy día no abrochemos el último botón se refiere al hecho de que en aquella época era muy común montar a caballo, por lo que la chaqueta abrochada hasta el final restaba comodidad.