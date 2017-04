¿Cuántos puntos del carnet te pueden quitar por estas infracciones?

Sacarse el carnet de conducir ya de por sí es difícil, pero mantenerlo más aún, ya que la Dirección General de Tráfico (DGT) sigue de cerca cada uno de nuestros comportamientos en la carretera, y por ello cualquier infracción que cometas puede tener su consecuencia, incluso perdiendo todos los puntos del carnet con los que cuentas, y lo peor, en un solo día.

La DGT establece la pérdida de puntos, desde 2 hasta seis puntos, en función de si se ha cometido una infracción grave o muy grave, por lo que las infracciones leves no conllevan la pérdida de puntos del carnet de conducir. La retirada se producirá un mes después de que el responsable haya recibido la resolución en la que se le comunica la sanción que le ha sido impuesta.

Así, algunas de las infracciones que pueden costarte puntos del carnet son;

- Dos puntos por superar el límite de velocidad ente 21 y 30 kilómetros por hora; estacionamientos peligrosos; aparcar en zonas de riesgo para la circulación, como paso de peatones o carriles bus; utilizar sistema anti radares, y no llevar el alumbrado cuando es necesario o hacer un mal uso de él, entre otras.

- Tres puntos por superar el límite de velocidad entre 31 y 40 kilómetros por hora; cambiar de sentido incumpliendo las normas; utilizar manualmente el móvil, auriculares u otros dispositivos móviles; no mantener distancia de seguridad, y circular sin cinturón o sin casco, entre otras.

- Cuatro puntos por superar el límite de velocidad más de 40 kilómetros por hora; tener una tasa de alcohol superior a 0,25mg/l en sangre si es conductor normal, 0,15 mg/l si es novel o profesional; conducir de forma que pongamos en peligro a terceros; circular por autopista o autovía con vehículos que lo tengan prohibido; arrojar objetos por la ventanilla; exceso de ocupantes; saltarse un semáforo en rojo o un stop; no respetar la prioridad de paso; realizar adelantos de forma peligrosa; dificultar un adelantamiento; conducir sin permiso, y no respetar las señales de un agente, entre otras.

- Seis puntos por superar el límite de velocidad en un 50% del permitido y si este es más de 30 kilómetros por hora; conducir con una tasa de alcohol superior a 0,50 mg/l si es un conductor normal y 0,3 si es novel o profesional; conducir bajo los efectos de drogas; negarse a realizar la prueba de alcoholemia y drogas; conducción temeraria, y no respetar los descansos durante la conducción, entre otras.