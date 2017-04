«A los 20 años supe que a mi generación le tocaría cambiar España»

La vida de este hombre tan pacífico, intelectualmente brillante y proclive al diálogo tiene tres hitos fundamentales marcados por las pistolas. El primero fue cuando solo tenía tres años. Lérida, su ciudad, sufrió un bombardeo terrible, uno de los peores de la Guerra Civil. Su familia, como tantas otras, fue evacuada a un pueblo próximo y allí, cuando se acercaban los aviones, se refugiaban en una acequia cubierta desde la que muchas veces veían a los soldados avanzar con sus armas en la mano. Casi veinte años más tarde, cuando estaba terminando sus estudios de Derecho en Madrid, presenció la revuelta estudiantil, tiroteos incluidos, que derivó en un cierre de la Universidad por varios meses, con numerosos intelectuales detenidos y otros que tomaron el camino del exilio. Un cuarto de siglo después, contempló desde un puesto de privilegio cómo un grupo de guardias civiles irrumpía en el Congreso para protagonizar un golpe de Estado que tuvo en vilo a todo el país durante unas horas. La primera de esas escenas quedó grabada en la mente de Landelino Lavilla como la guerra que no se podía repetir. La segunda, como la estampa de un país que pedía a gritos un cambio político y social que debía dirigir en su momento la generación a la que él pertenecía. La tercera, seguida de un posterior fracaso electoral, le indicaba el camino de salida de la política, después de haber sido una de las figuras más relevantes de la Transición. De estas tres estampas y de una vida fecunda en la que optó por el servicio público en vez de una prometedora carrera privada en la abogacía habla en esta larga entrevista. Lavilla, que fue ministro de Justicia y presidente del Congreso tras la muerte de Franco, se arrellana en un sillón y su voz suena cálida en uno de los solemnes salones del Consejo de Estado, del que hoy es miembro. Aquí entró como letrado tras sacar la oposición con el número uno con solo 24 años.

- Tengo imágenes sueltas de la guerra, como estampas. Cuando Lérida sufrió aquel bombardeo, uno de los obuses cayó sobre la fachada de nuestra casa y el balcón del piso de encima se desplomó. Otra estampa es de la evacuación. Estábamos en una casa de campo y dormíamos en el granero. Recuerdo a mi padre cargando con un colchón al hombro.

- ¿Y de soldados? ¿Tiene recuerdos de soldados?

- Sí, de los que veíamos cuando se acercaban los aviones y nos ocultábamos en un refugio. Desde algunas rendijas mirábamos a los soldados que pasaban por allí. También tengo algún recuerdo de ir en un autobús de noche con las luces apagadas. Me han contado que, como mi padre era de los Monegros, nos llevaron allí una temporada y el autobús hizo el recorrido de noche y por una carretera poco habitual...

- ¿Cómo era de niño?

- Era más bien tranquilo y poco hablador. Lo soy más ahora.

- Un salto en el tiempo, hasta la segunda etapa de su vida. Estudió Derecho en Zaragoza. ¿Por qué allí y no en Barcelona?

- De mi curso del Bachillerato fuimos más a estudiar a Zaragoza que a Barcelona. Entonces, lo más lejos de casa que había estado era Zaragoza por un lado, Barcelona por otro y los Pirineos por el norte. Mis padres, con una mentalidad provinciana, pensaban que Barcelona era una ciudad más grande y me adaptaría peor. Es curioso que mi hermano, poco después, sí fue a Barcelona a estudiar.

- Pero la carrera la acabó en Madrid. ¿Por qué?

- Al terminar primero, ya le dije a mis padres que quería marcharme a otra universidad con mejores profesores. Estaba en una que era muy de postguerra y no podía evitar pensar que aquello no me abría demasiados horizontes. Por eso, indagué dónde estaban los mejores profesores y cuando supe que era en Madrid decidí venir. Mi padre entonces vio una convocatoria de cinco becas que requería de una oposición y que incluía el pago de la residencia.

- Su primera oposición.

- Sí. Me presenté y saqué la quinta beca, aunque le diré que yo estaba en segundo de carrera y los que ganaron las cuatro primeras ya la habían acabado y querían trasladarse para un postgrado. Así que me vine a Madrid a hacer tercero de Derecho y me alojé en el colegio mayor San Pablo, por el que pasó mucha gente que luego tendría un papel relevante en la política española.

- ¿Mantiene algún contacto con sus compañeros de aquellos años?

- Sí, nos reunimos varios de forma periódica. Es ahí donde ves cómo pasa la vida. Hasta hace bien poco éramos cuatro los que nos citábamos a comer una vez cada dos meses, y ya en la última ocasión solo quedábamos tres. Somos todos de la última promoción de la facultad que estaba en San Bernardo.