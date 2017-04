¿Aprobarías el examen para ser ciudadano español?

Fabrizio, de 31 años, vino a España procedente de Uruguay para labrarse una carrera como actor, bailarín y cantante. Después de casi nueve años en Madrid, no se puede quejar. «En lo laboral me ha ido bien», dice. El jueves se sometió en una academia madrileña a un examen para demostrar su conocimiento y arraigo social en el país, un requisito imprescindible para adquirir la nacionalidad española. «Estoy seguro de que lo aprobaré sin problemas. Son preguntas sobre la Constitución, aspectos legislativos, un poco de geografía y cuestiones de la vida diaria», asegura. Como él, casi ocho mil inmigrantes se presentaron el jueves a este test. Este trámite sustituye a la entrevista que hacían funcionarios del Registro Civil y que numerosas organizaciones tachaban de «arbitraria» por el alto grado de subjetividad que entrañaba.

Con este examen homologado se pretende evitar situaciones absurdas, como la que le ocurrió el año pasado a un marroquí a quien el juez denegó la nacionalidad española por ignorar lo que significaba el refrán «en casa del herrero, cuchillo de palo». La Audiencia Nacional impuso un poco de cordura y revocó una decisión trufada de aleatoriedad. El solicitante del pasaporte sabía incluso quién era el presidente de la Generalitat y el alcalde de su municipio, Cornellá de Llobregat (Barcelona), pero dio con un juez demasiado amante de la sabiduría popular.

Fabrizio y los extranjeros que se presentaron al examen tuvieron que pagar 85 euros sólo por inscribirse en el proceso. El precio incluye el acceso al manual de preparación de la prueba, que no debería tener un coste elevado ya que se descarga de internet. Desde que en octubre de 2015 se reformaron los trámites para obtener la nacionalidad por residencia, las gestiones destinadas a este fin dejaron de ser gratuitas. Solo por presentar el expediente es preciso desembolsar una tasa de 100 euros. Por añadidura, los inmigrantes que provienen de un país donde el español no es lengua oficial han de abonar la matrícula de la prueba de idioma, de la que se hace cargo el Instituto Cervantes y que cuesta 121 euros. De esta manera, entre tasas, documentación compulsada y matrículas, el coste de cada petición es fácil que se eleve a 300 euros. «Se ha ganado en mayor objetividad a la hora de juzgar la integración social, pero el proceso se ha encarecido mucho», dice un miembro de la comisión jurídica de SOS Racismo.

15 preguntas correctas de 25

La prueba que han de aprobar todo los aspirantes, sean o no hispanohablantes, versa sobre conocimientos constitucionales y socioculturales (CCSE), un examen tipo test que se compone de 25 preguntas, de las cuales basta con responder 15 correctamente para pasar la criba. En caso de suspender, el solicitante habrá de abonar de nuevo los 85 euros. «Se trata de preguntas sencillas que aprueba el 90% de los que se presentan», explica Oscar Rodríguez, director adjunto de la academia Paraninfo, acreditada por el Instituto Cervantes para que en ella se celebre el examen. «No impartimos clases de preparación porque nadie las demanda. Aquí la mayoría de los que se examinan son hispanohablantes y no tienen problemas para superar el test», apunta Rodríguez.

No obstante, SOS Racismo considera que el test puede entrañar cierta dificultad. «Las personas mayores que han perdido el hábito de estudiar o que carecen de formación pueden sufrir complicaciones», señala la entidad. Probablemente algunas preguntas no las contestaría adecuadamente un español. Una de ellas -incluidas en el temario- inquiere dónde se paga el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica.

La ley establece que para obtener la nacionalidad española por residencia es preciso demostrar que se vive en el país desde al menos diez años de manera legal. Este plazo se reduce a cinco años si el peticionario es refugiado; y a dos años si se procede de una nación iberoamericana, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial, Portugal o personas de origen sefardí. Los hijos o nietos de españoles nacidos en el exterior sólo tienen que acreditar una residencia de al menos un año en España.

El uruguayo Fabrizio invirtió menos de los 45 minutos estipulados para responder al cuestionario. De hecho fue el primero en abandonar el aula. Al principio las preguntas eran las mismas para todos, pero después se optó por exámenes individuales ya que era muy fácil que unos copiaran de otros. Como el test se celebra en distintos lugares del mundo, la diferencia horaria permitía que los primeros en hacerlo comunicaran a compañeros de otros países el contenido de la prueba.

Para SOS Racismo, la burocracia y la lentitud de la Administración están lastrando gravemente la tramitación de expedientes. No en balde, hay muchos acumulados que datan de 2014 y 2015, cuando toda la documentación se exigía en papel. Ahora el demandante tiene que escanear sus documentos y enviarlos a la oficina electrónica del Ministerio de Justicia. «En algún caso se ha perdido el expediente y la Administración lo ha dado por sustraído», denuncia la ONG. Fabrizio no tendrá que esperar mucho. El Instituto Cervantes tiene que informarle en no más de 20 días si ha superado el examen. «Pronto podré trabajar en cualquier país de la UE», dice.