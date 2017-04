«Si no tienes dinero, prostitúyete. Yo mismo te pagaré 80 yuanes (11 euros) por cada polvo»

Hace tres años, Su Yinxia necesitaba dinero para financiar la fábrica de componentes para frenos que regenta. Y lo necesitaba rápido. Por eso, convencida de que sería capaz de devolverlo pronto, descartó la exasperantemente lenta banca de China y decidió acudir a uno de los muchos prestamistas de la norteña provincia de Shandong. Wu Xuezhan le prestó 1,35 millones de yuanes (182.000 euros) a un interés del 10% mensual. Desafortunadamente para Su, el negocio no dio los réditos que esperaba y la amortización del préstamo comenzó a alargarse demasiado.

La otra banca 7,3 billones de euros es el volumen de negocio estimado de individuos y empresas que prestan dinero y comercializan productos de inversión al margen del sistema bancario oficial en China. 9% de todos los créditos en China son transacciones que no están reguladas ni se reflejan en los libros de contabilidad. 36% anual es el interés más elevado permitido por el Gobierno chino. No obstante, multitud de usureros cobran tasas del 10% o el 20% mensual. Los matones se encargan de lidiar con los impagos.

Así, para junio del año pasado ya había abonado 1,84 millones de yuanes (248.000 euros), a los que sumó una vivienda valorada en 700.000 yuanes (95.000 euros). A pesar de eso, para dar la deuda por saldada Wu exigía 170.000 yuanes (23.000 euros) adicionales. Y como Su no tenía de dónde sacar el dinero, Wu decidió pasar al método mafioso más antiguo: envió a un grupo de matones para amedrentar a la empresaria.

Hace ahora un año, los hombres del usurero encontraron a Su con su hijo, Yu Huan, en la oficina de la fábrica, donde los retuvieron durante once horas. Según el relato de los hechos publicado por diferentes medios locales, los matones no se dedicaron solo a hablar. Pronto pasaron a la acción. Los insultos se convirtieron en vejaciones. Primero obligaron a la mujer a meterse en la boca uno de los zapatos de su hijo. Luego apagaron una colilla en sus pechos. «Si no tienes dinero, prostitúyete. Yo mismo te pagaré 80 yuanes (11 euros) por cada polvo», le dijo a Su el cabecilla del grupo, Du Zhihao. Para demostrar que iba en serio, llegó a sacarse el pene mientras obligaba a Su y a Yu a ver pornografía.

En ese momento, un empleado vio la escena y llamó a la Policía, que acudió a la fábrica. Los agentes se marcharon justo cuatro minutos después de llegar, cuando supieron que se trataba de una disputa económica. Lo único que hicieron fue advertir a los matones de que no utilizasen la violencia. Ante la inacción de los policías, Yu comenzó a ponerse nervioso, hasta el punto de que intentó escapar de la habitación. Cuando se lo impidieron, Yu agarró un cuchillo de cocina y apuñaló a cuatro hombres. Du fue uno de ellos. Murió en el hospital.

El pasado mes de febrero, el tribunal de Liaocheng condenó a Yu a cadena perpetua por «asesinato premeditado». Los jueces consideraron que no existe defensa propia porque los matones no estaban armados y, por lo tanto, no debería haberse sentido amenazado. Ahora, Yu, de 23 años, ha decidido apelar la sentencia y su historia ha salido a la luz. Como era de esperar, ha provocado una gran tormenta que ha derivado en dos agitados debates: por un lado, sobre la abundancia y la impunidad de los usureros; y, por otro lado, sobre la dejadez de la Policía.

De hecho, es extremadamente sencillo conseguir un préstamo en la sombra. Todo el mundo conoce a alguien –generalmente, algún empresario adinerado del sector inmobiliario– que presta dinero. Es más, incluso existe una aplicación de móvil –Jiedaibao, tristemente famosa también por exigir como garantía retratos desnudos a las usuarias jóvenes– que sirve para contratar estos créditos. Los intereses son exorbitantes, pero todos los clientes confían en pagar rápido. Cuando la realidad se impone, la tragedia acecha.

Un monstruo en la sombra

Esta banca en la sombra, como se conoce a la tupida red de individuos y empresas que prestan dinero y comercializan otro tipo de productos de inversión fuera del sistema financiero oficial, ha adquirido un tamaño colosal. No en vano, Moody’s estimó en julio del año pasado que su volumen de negocio alcanza ya el equivalente al 78% del PIB nacional. Eso son nada menos que 54 billones de yuanes (7,3 billones de euros). Y continúa creciendo por encima del 10% anual. Nada ni nadie regula este sector que se ha convertido en un imán de dinero negro y de matones.

El caso de Yu Huan ha abierto también otro debate muy peliagudo para el Gobierno chino: la ineficiencia de la Policía y la falta de justicia. «Su madre fue insultada en una forma tan humillante que cualquier persona normal habría perdido los nervios», comentó su abogado, Tian Ming, al diario chino ‘The Paper’. Ese hecho, que no fue considerado atenuante por los jueces, sumado a que los agentes que pocos minutos antes restaron importancia al caso, ha incendiado las redes sociales. «Tendrá que ir a la cárcel porque mató a una persona, pero es evidente que no fue premeditado y que lo hizo en defensa propia», escribe un usuario de Weibo, el ‘Twitter chino’.