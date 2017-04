"Follaburros bebidos": así define el exdirector de 'The Sun' a los españoles

La pasada semana, la Unión Europea escribió una carta a Reino Unido con motivo del 'Brexit', asegurando que España tenía "derecho de veto" en cualquier pacto sobre el Peñón de Gibraltar.

Estas palabras crisparon los ánimos de muchos ciudadanos británicos como el exdirector de 'The Sun', Kevin McKenzie, quien aseguró en una crónica sobre la crisis de Gibraltar publicada en el citado medio que "a los españoles se les está subiendo el Rioja con Gibraltar... así que demos una buena pelea británica".

"Estaban sacando músculo sobre Gibraltar. ¿Puedo recordarles que los lugareños han dejado claro, votación tras votación, que no quieren que los follaburros estén al mando de su pequeño y eficiente puesto de avanzada?", afirmó McKenzie.

"A menos que los españoles dejen de meterse en nuestros asuntos, le sugiero a la señora May que amenace con lo siguiente: les decimos a los 12 millones de británicos que viajan a España cada año que no se molesten en ir, y a todos los vuelos españoles les negamos el espacio aéreo; 125.000 españoles están trabajando en el Reino Unido, despídete, Manuel; impuesto especial a la importación de Rioja", afirmó el exdirector de 'The Sun'.

Del mismo modo, McKenzie aseguró que "tenemos un montón de cartas para jugar y una armada más grande. Reagan solía tener un cartel en su escritorio que decía: 'Si los agarras por las pelotas, sus corazones y sus mentes irán detrás. Por pelotas, entiéndase cojones".