El desagradable cartel encontrado por una joven andaluza indigna a la Red

Noelia Román Márquez es una chica gaditana de 28 años que vive en Londres desde hace ya seis años. Después de una temporada sabática con su chico viajando por el mundo, regresaron a Londres en enero. Fijaron su residencia en Stratford en un piso compartido con otras tres personas, dos chicos y una chica, de nacionalidad hindú. Todo parecía transcurrir con normalidad hasta que Noelia se encontró con un cartel que la dejó muy sorprendida.

«Por la casa, mejor que vayas tapada hasta las rodillas». Así, sin más. En el mensaje había otras perlas. Ella debería 'guardar las formas', pero a los chicos sí se les permitía ir desnudos de cintura para arriba.

La duda y el enfado a partes iguales. El desconcierto, absoluto. Todo parece motivado por la bata y unos pantalones de pijama. La primera, de esas que se ponen para 'andar por casa' cómoda comodísima. El corto de la misma, un poquito más arriba de la rodilla. Y los pantalones de pijama, otro tanto. A la chica hindú no le pareció adecuado ese 'dress code' de Noelia, o lo que es lo mismo, lo consideró un tanto 'indecoroso'. Y por ello la 'invitaba' a cambiar su manera de vestir al compartir apartamento con gente de otras culturas. El problema para Noelia es que no tiene pantalones más largos, pero le es indiferente y ha hecho como si no hubiera leído el mensaje.

Ella y su pareja no han tenido problemas de convivencia hasta ahora con sus compañeros de piso, aunque eso sí, señalan que tienen muchísimas 'manías', como por ejemplo dejar, tras la ducha, colgada la alcachofa en su lugar.