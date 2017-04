6 cosas que nunca se deben hacer si duele la barriga

La molestia estomacal es algo sumamente común. Tal es así que afecta casi a un 20 por ciento de los adultos españoles. Así lo asegura la Fundación Española del Aparato Digestivo (FEAD). Ahora, un estudio ha destacado los seis comportamientos que nunca deben de llevarse a cabo cuando se ve afectado por este problema. El gastroenterólogo Lee Ann Chen reconoce que “el estreñimiento severo es incómodo y puede conducir al bloqueo del colon”, una situación que puede derivar en problemas mayores.

La investigación, que fue publicada en la revista ‘The Journal of the American Medical Association’ señala a seis comportamientos que se deben evitar a toda cosa: Beber alcohol o cafeína, consumir lácteos y refrescos, masticar chicles, no hacer ejercicio, tomar sal y abusar de los laxantes.

1- Consumo de alcohol y cafeína: Según destacan, el alcohol provoca la inhibición de la hormona antidiurética produciendo deshidratación y empeorando el estreñimiento. Recomiendan beber agua y zumo de ciruela.

2- Los lácteos, además, generan sensación de hinchazón en el consumidor.

3- De la misma forma que los lácteos, la sal hace que el estómago se resienta y se llene de gases.

4- En lo que respecta a chicles y refrescos se apunta al gas de las bebidas azucaradas. Por otra parte, el chicle supone el aumento de la secreción de saliva y ayuda a reducir los niveles de acidez. Su ingesta supone que entre más aire de lo normal.

5- Abusar de laxantes obviando la recomendación médica puede derivar en la pérdida de autonomía del colon. Hay que mantener cierta mesura.

6- No dejar de hacer ejercicio ya que el flujo de sangre hacia los órganos vitales del cuerpo mejora el trasiego digestivo.