Tatuadores alertan que las tintas usadas en España son de menor calidad que en Europa

El vicepresidente de la Federación Española del Tatuaje, Albert Grau Loyola, ha denunciado que las tintas homologadas en España para tatuajes son de menor calidad que las que recomienda utilizar la UE, por lo que ha pedido adaptar la legislación española a las recomendaciones europeas.

Coincidiendo con el inicio este viernes del Only Tattoo Barcelona, la feria que congrega a los mejores tatuadores españoles, Grau, que también preside la Asociación de distribuidores de tatuaje y piercing (ADNTP), ha explicado que la homologación de la tinta es importante porque conocer sus características y componentes aporta seguridad.

En este sentido, ha criticado que en España se pierde la trazabilidad de la tinta porque muchos centros tatuadores utilizan tintas usadas en Europa y que son ilegales en España, a pesar de que su calidad es mayor que la de las homologadas aquí.

El experto en tatuajes ha criticado que la legislación española "obliga a los tatuadores a incumplir la ley", porque España no sigue la resolución del Consejo Europeo y solamente permite hacer tatuajes con la tinta de dos marcas, de peor calidad y que "no son estables, no se mantienen". Según Grau, para poder hacer un tatuaje "decente", los tatuadores profesionales recurren a tintas no permitidas en España.

Asimismo, ha subrayado que la legislación europea sobre las tintas empleadas es mucho mejor que la española, porque ésta es una "adaptación de la legislación que ya existía para los cosméticos". La normativa española respecto a las tintas es uno de los temas principales que se abordarán en la feria, en una mesa redonda con la presencia de la dermopatóloga Adriana Ribé, que también informará sobre la técnica láser para borrar tatuajes.

Entre los artistas tatuadores invitados al salón, destacan los expertos en realismo Miguel Ángel Bohigues, Jumilla Olivares y Gabriel Aragoneses, la tatuadora de estilo 'pin-up' Yaiza, el amante del arte oriental Álvaro Bufonetti, el maestro del color Guindero y el artista poliédrico Astin.

El nacimiento de Only Tattoo Barcelona coincide con la celebración del 20 aniversario de su predecesora, Barcelona Tattoo Expo, y por ese motivo, están organizando una exposición para la próxima edición de esta Convención Internacional del Tatuaje de Barcelona, que se celebrará del 29 de septiembre al 1 de octubre.

Bajo el lema "No es una moda, es vida", los organizadores buscan personas mayores de 60 años con tatuajes en sus cuerpos para el proyecto, con el objetivo de plasmar lo que significa para ellos su tatuaje, con imágenes y a través de su historia. Durante la convención habrá cuatro concursos diarios, y un concurso para seleccionar la mejor obra, y los afortunados tendrán pase directo a la próxima edición de la Barcelona Tattoo Expo 2017.

La Only Tattoo Barcelona y los tatuadores del estudio Mao & Cathy, Manuel Sierra, Álvaro Contreras Pérez y Javi Pato, han diseñado unas etiquetas para la marca española de cerveza artesana Barceloka Craft Beer, especialmente para el festival.

El salón ocupará el Pabellón Italia de Fira de Barcelona durante sus tres días de duración, hasta el domingo día 19. El precio de la entrada diaria oscila entre los 10 euros de este viernes y los 12 del sábado y el domingo, y los abonos ascienden a 20 euros para dos días y 25 euros para los tres días del festival.

En España tatuarse es legal desde los 16 años, o antes con la autorización de los padres, pero en la convención hay que ser mayor de edad para poder grabarse la piel.