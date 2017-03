«Soy ordinaria», el corto que muestra la oculta violación dentro de la pareja

A ella no le apetece, pero a él no le vale un «no» por respuesta. Es la cruda realidad que se repite en algunas relaciones de pareja. La actriz y guionista francesa Chloé Fontaine ha conseguido con el corto 'Soy ordinaria' que la sociedad reaccione ante una situación injustificable, pero que por desgracia no resulta aislada. Con un vídeo de apenas dos minutos de duración, la joven intérprete ha suscitado un amplio debate en Francia, que ahora ha sido trasladado a nuestro país, sobre las agresiones sexuales que se producen en las relaciones y que en muchos casos son entendidas como «normales».

El corto arranca con una pareja hablando de ver una película, concretamente la obra de Gaspar Noé 'Irreversible', y en la que se narra una violación explícita a Monica Belucci en una zona subterránea de París. La elección de la cinta es un presagio de lo que en esa habitación está a punto de suceder. Y es que el chico comienza a besar a su pareja con evidentes ganas de mantener una relación sexual mientras que ella le responde con un «no me apetece».

Soy ordinaria from Chloé Fontaine on Vimeo.

Ante la negativa, él recurre al chantaje emocional: «¿Qué pasa?¿Ya no me quieres?» y sin ningún tipo de freno ni interior ni exterior culmina su agresión sexual ante la impasibilidad de su pareja. Chloé Fontaine añade una frase a su vídeo que invita a la reflexión: «Si no les ofende, es que son uno de los dos».

En las dos semanas que el corto lleva en Vimeo, ha sido reproducido por más de 230.000 personas y ha generado multitud de reacciones de todo tipo.