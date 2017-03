Una legisladora demócrata propone multar a los hombres con 100 dólares por masturbarse

En Texas la legisladora demócrata Jessica Farrar ha lanzado una polémica porposición de ley. Farrar propone multar a los hombres con 100 dólares por masturbarse " porque es un acto contra el niño no nacido".

Ella es consciente de que la proposición no va a aprobarse, pero su objetivo es reivindicar las injusticias que existen contra los derechos de la mujer en ese estado. Jessica Farrar pone así de manifiesto las desigualdades que existen en las leyes sanitarias para los hombres y mujeres.

"Mi esperanza es generar debate y creo un poco ya se está haciendo" ha dicho la legisladora demócrata.

En Texas el aborto es un tema polémico dificil de lelvarse a cabo. No sólo por las leyes que lo limitan si no por las pocas clínicas existentes. Farrar ha defendido durante mucho tiempo la libertad de la mujer para decidir sobre su cuerpo. Además se ha mostrado crítica con un folleto conocido como 'el derecho de saber de la mujer', una información que ha sido calificada de "inexacta" e "influenciada por la religión".

Farrar también incluye en su propuesta normas para regular la práctica de la vasectomía, la colonoscopia o la prescripción de Viagra, así como un folleto que se conozca como 'el derecho del hombre a saber'.

#HB4260, “A Man’s Right to Know,” mirrors real TX laws and health care restrictions faced by TX women every #txlege session.