"Lo importante en una Comunión es el acto religioso. No pasa nada si no hay banquete"

Buenas, soy Emilio Calatayud. Sucede ya desde hace algunos años, yo he conocido casos, que cuando llega el tiempo de las Comuniones, hay parejas separadas que no son capaces de ponerse de acuerdo para organizar todo juntos y acaban celebrando dos banquetes: uno con la familia del padre y otro con la familia de la madre.

Supongo que todos estaremos de acuerdo en que no es un gran ejemplo para los niños. Por supuesto, no me refiero a aquellos casos en los que existe violencia de género u otros delitos. Hablo de personas más o menos normales -nadie lo es totalmente: tampoco yo- que acaban cayendo en un sinsentido como es organizar y pagar dos almuerzos de Comunión. Vamos a ver, y hablo como católico, la Comunión es un acto religioso y el banquete, un acto social.

