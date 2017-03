El Ayuntamiento de Castellón da consejos sobre cómo consumir drogas

Desde el Ayuntamiento de Castellón quieren que todo se haga bien, inclusive la consumición de drogas, por eso se han estado distribuyendo carteles con siete consejos sobre 'cómo consumir drogas durante las fiestas de la Magdalena'.

Obviamente los panfletos no tardarón en generar polémica y aunque el tema sigue candente, ya han sido retirados. Además, por si fuera poco los siete tips están dirigidos exclusivamente a chicas. Pero lo cierto es que los panfletos tenían el objetivo de evitar abusos sexuales, al mismo tiempo que pretendían demostrarles que tomar drogas es una elección personal.

Estos son los siete consejos:

1. Tomar drogas es una decisión individual y tienes derecho a decir 'no'. Eres dueña de tu propio cuerpo y nadie puede presionarte.

2. Consume con personas de confianza, que te hagan sentir cómoda. Evita consumir a solas.

3. Infórmate. Conoce las sustancias que tomas. Tómalas de forma gradual y en pequeñas dosis. Recuerda, menos es más.

4. No mezcles las drogas, los efectos varían de unas a otras. Si es la primera vez con una sustancia, no juegues con ella, así descubrirás mejor sus efectos.

5. Ten precaución si un desconocido te invita a tomar alguna sustancia. Evita a los babosos que solo quieren comprarte.

6. En fiestas populares se forman grandes agloraciones. Si has consumido drogas puedes tener malas experiencias.

7. No consumas drogas en la vía pública, aunque sean fiestas sigue siendo ilegal. Infórmate de las leyes. No lleves drogas encima si no son tuyas, recuerda que las chicas también podéis ser cacheadas.