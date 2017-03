Buenas, soy Emilio Calatayud. Voy a tratar un tema que tiene algo de tabú. En realidad es un tabú dentro de un tabú. Me explico. Uno de los principales problemas que tenemos en la justicia de Menores es el de los adolescentes que agreden a sus padres, un asunto muy extendido, pero que las víctimas tienden a silenciar para ver si pasa el tiempo y se arregla. Denunciar a un hijo es muy doloroso, pero hay casos en los que no queda otra. Esto no suele solucionarse con el tiempo. Al contrario.

