Una chica culturista escarmienta tras reírse de una mujer de talla grande por su Instagram

Todos tenemos derecho a apuntarnos al gimnasio para ponernos en forma, independiente de la talla, el sexo, la edado el peso. Sólo es necesario tener fuerza de voluntad y ganas, aunque hay quién no entienede esta obviedad cómo la culturista Diana Andrews.

Andrews se dedicó a reirse de una mujer de talla grande a través de su cuenta de Instagram mientras esta corría en la cinta y hablaba por teléfono.

"Creo que está pidiendo hamburguesas para repartir entre todos", se burló Andrews en la publicación de la red social donde cuenta con 17.000 seguidores.

Pero sus seguidores estos comentarios no se los tomaron bien, incluso se molestaron, contestando con mensajes como: "Este es un inafortunado acto de 'body-shaming' que no debe pasar inadvertido. Alguien que es figura pública debe motivar a otras mujeres y no avergonzarlas precisamente por trabajar en sí mismas".

#DianaAndrews#Bodyshaming Diana Andrews you should be banned from all gyms for posting those pics and shaming the poor woman online. — Tony The Tiger (@BolloxAnthony) 14 de marzo de 2017

Las reacciones de sus seguidores causaron que Andrews escarmentara y la joven ha decidido cerrar su cuenta de Instagram al público. También pidió disculpas por la red social Snapchat: "Escribo para expresar mis más sinceras disculpas por mis acciones. Me he dado cuenta de que lo que hice está mal. No fue mi intención avergonzar, lastimar o faltar el respeto. Gracias a todos por vuestros mensajes y apoyo".