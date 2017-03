Predicción del horóscopo de hoy miércoles 15 de marzo: los signos zodiacales

Ya puedes consultar la predicción del horóscopo de hoy miércoles 15 de marzo. Los signos del zodiaco determinan el devenir de tu día, y ahora puedes ver gratis cómo están alineados los astros para esta jornada. No es nada nuevo que desde nuestras páginas siempre queremos ofrecer a nuestros lectores interesados en los astros qué tiene el futuro preparado para ellos y ellas en un corto plazo y en diferentes ámbitos de la vida.

Es de interés social esta predicción individual para cada signo del zodiaco y no hay más que ver la gran repercusión que adquieren en cuanto a volumen de consultas se refiere las noticias del horóscopo.

El horóscopo de hoy nos trae información detallada de Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpión, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Horóscopo de Aries (21 de marzo-20 de abril)

Un deseo de adquirir nuevos elementos de lujo, o suministros o equipo para proyectos artísticos, podrá llevar tus finanzas a aguas pantanosas. La energía astral hoy implica tanto el lujo como la creatividad, y esta puede no ser una combinación fácil para ti. ¿Puedes pagar por ella o no? Hay momentos en que realmente necesitas pensar, y otros en los que simplemente vas y lo haces. ¡Eres tú quien debe juzgarlos!

Horóscopo para hoy de Tauro (21 de abril-21 de mayo)

Lo más probable es que en este momento canalices buena parte de tu energía hacia la dirección equivocada. Quizás estés buscando involucrarte en un proyecto. Al mismo tiempo, estás liberando una agresión descontrolada. Regresa a aquellas fantasías, sueños y pasatiempos infantiles que te hacían realmente feliz. Usa la fuerza de la energía celestial de hoy para hallar un lugar donde concentrar tu increíble fuerza.

Horóscopo de Géminis (22 de mayo-21 de junio)

La energía celestial del día te está enviando señales de advertencia para que tengas cuidado al confiar en los demás. Tienes emociones fuertes y podrás descubrirte manifestándolas ante quien tengas al lado solamente porque necesitas liberarlas. Esto puede servirte para liberar el enojo y frustración iniciales pero ten en cuenta que a la larga, es probable que te hagan daño.

Horóscopo de Cáncer (22 de junio - 22 de julio)

Cuando se trata de cuestiones en casa, trata de no quedar demasiado atrapada en pequeñas rencillas. Si haces una historia de contratiempos insignificantes, se convertirán en un gran problema. Sin embargo, si enfrentas la situación y mantienes la calma, prácticamente no advertirás los golpeteos en el camino. La configuración astral de hoy fácilmente podría llevar tus emociones a grandes extremos.

Horóscopo de Leo (23 de julio - 23 de agosto)

Antes de iniciar una acalorada discusión con alguien debes saber qué es lo que deseas. De lo contrario, el resultado podría ser absolutamente desastroso. Quizás el objeto de la batalla no valga la pena. Las buenas relaciones con los demás son preciosas y delicadas: no hagas nada que pueda ponerlas en peligro. La configuración celestial del día de hoy te sugiere que pienses antes de actuar.

Horóscopo de Virgo (24 de agosto - 23 de septiembre)

La acción que tomes hoy puede dejar una larga estela de humo detrás de ti. Piensa en quienes están contigo antes de volar hacia lo lejos. Al igual que un avión que vuela bajo, tus movimientos serán ruidosos y muy visibles. La estela que dejes mostrará exactamente dónde has estado y es muy probable que también indique hacia dónde te diriges. Asegúrate de sentirte bastante crédulo/a antes de proseguir.

Horóscopo de Libra (24 de septiembre - 23 de octubre)

No dudes en pedir exactamente lo que deseas. Quienes te rodean pueden estar intentando llamar tu atención, y en un principio podrías sentir confusión sin saber cómo proceder. Deja que las cosas ocupen su lugar, una por vez. Primero piensa que deseas hacer. Trata de no permitir que los demás se interpongan. Dada la influencia que prevalece hoy en la alineación planetaria, quizás no sea mala idea salir con botas con punteras de acero.

Horóscopo de Escorpio (24 de octubre - 22 de noviembre

Dada la alineación astral de hoy podrías sentirte como una bala perdida. No te sorprendas si en este momento sientes una vertiente de violencia en tu interior. Inconscientemente, podría haber un deseo de luchar y conquistar. Busca el origen de este enojo y resuelve el problema antes de terminar proyectando esta energía hacia quienes no necesariamente tienen la culpa.

Horóscopo de Sagitario (23 de noviembre - 21 de diciembre)

La influencia psíquica proveniente de la configuración astral de hoy podría hacerte sentir un poder particularmente telepático. No te sorprendas si te descubres leyendo la mente de personas que viven lejos de ti, mujeres en particular. En este momento quizás te atraigan especialmente los libros sobre fenómenos paranormales, de modo que podrás desear pasar buena parte del día leyendo. ¡Hazlo! ¡Aprenderás mucho!

Horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 20 de enero)

La influencia proveniente de la alineación planetaria en este momento se concentra en posibles despilfarros e implica que quizás hayas estado gastando demasiado en elementos lujosos que no necesitas, ni tampoco deseas. Sin embargo, a veces es una actitud necesaria, aunque sea para alimentar provisoriamente nuestra autoestima, de modo que no te castigues por ello. Lo mejor será que disfrutes de lo que compraste y ajustes el cinturón más adelante.

Horóscopo de Acuario (21 de enero - 19 de febrero)

Hoy podrías sentir algo de fatiga y no sabes con certeza si mañana tendrás ganas de ir a trabajar. La influencia proveniente de la alineación planetaria generalmente trae algún tipo de confusión, pero no te preocupes. Sin embargo, hoy es buena idea quedarse en casa a descansar. Entonces espera hasta mañana para ver cómo te sientes. Lo más probable es que te recuperes.

Horóscopo de Piscis (20 de febrero - 20 de marzo)

Quizás debas posponer por ahora tus sueños de tomarte unas largas vacaciones, y la configuración celestial prácticamente te garantiza que en este momento no podrás volver a fijar una fecha. Una situación tensa en el trabajo puede requerir tu presencia, o quizás un familiar te necesite. Aun así, ¡no te descorazones! Sigue adelante con tus planes, que eventualmente se harán realidad. El aspecto actual no niega, sino que tan sólo demora.

Aquí puedes consultar todas las predicciones.

Que no se te olvide que mañana podrás consultar de nuevo la predicción gratis del horóscopo, completa y detallada en los aspectos que más te interesan de tu vida privada y social.