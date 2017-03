El 'síndrome de la peluquería': alertan contra la proliferación de derrames cerebrales

Ir a la peluquería es peligroso. No, no nos referimos a que sea perjudicial porque puedan cortarte de más o aplicarte un color que no era lo que tú pensabas, no. Este peligro es real y afecta directamente a tu salud.

Según The Guardian, ir a la peluquería puede producirte un derrame cerebral, lo que cada vez más se conoce como el ‘síndrome de la peluquería’, el cual se produce por una mala posición del cuello en la pileta de lavado, siendo varios ya los afectados alrededor del mundo.

Al parecer y según la opinión de expertos, el proceso de inclinación del cuello hacia atrás sobre la pileta de lavado puede provocar que una arteria se desgarre, ocasionando coágulos de sangre, así como también derrames cerebrales, "Cuando una de esas arterias cervicales resulta dañada de algún modo, puede darse lo que se llama disección, lo cual es un daño en el interior del vaso sanguíneo, que lleva a un flujo y a una coagulación anormales, y luego dichos coágulos pueden ascender hasta el cerebro y causar un derrame", argumentó Steven R. Zeiler, doctor en medicina y jefe de investigaciones en accidentes cerebrovasculares del Johns Hopkins.

Aunque es ahora cuando cada vez aparecen más casos relacionados con este problema, ya en 1997, la revista especializada en Medicina ‘The Lancet’ publicó un informe en el que se dejaba constancia de este síndrome, puesto que una mujer de 42 años había sufrido un derrame cerebral tras acudir a la peluquería y, al parecer, todo se debió a un daño en su arteria carótida derecha interna.

No obstante, queremos dejar claro que son casos muy raros, y que solo ocurre con algunas personas. A pesar de ello, en la mayoría de casos las peluquerías y centros de estética han tenido que indemnizar a las víctimas, como por ejemplo el caso de Dave Tyler, un joven que comenzó a encontrarse mal una mañana sin ninguna explicación, y que tras acudir al hospital descubrió que había sufrido un derrame a causa de este síndrome. Por ello, su peluquería tuvo que indemnizarle con 90.000 libras.

Este problema puede evitarse fácilmente, colocando un cojín sobre la pileta se puede evitar el desgarro de la arteria.