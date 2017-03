La escandalosa y tierna despedida de unos alumnos a su profe al jubilarse

"Fue muy emocionante, nunca me esperaba algo así. Me voy con la certeza de que he hecho mi parte y eso es lo que les digo a mis alumnos, que cada uno de nosotros tiene que hacer su parte". Habla Luiz Antonio Jarcovis, un profesor de 64 años que se llevó una sorpresa inesperada tras su último día de clase en un colegio de Sao Paulo

Todos sus alumnos y compañeros le esperaban en el pasillo para ovacionarle de forma ruidosa con un gran aplauso de despedida.

"Mi padre y mi madre no tenían educación. Eran prácticamente analfabetos. Le debo mucho a ellos", cuenta el maestro a BBC Brasil, tras 31 años de profesión.