Los Morancos le cantan a Urdangarín al ritmo de 'Despacito'

'Despacito, dependiendo del delito' es la nueva parodia de Los Morancos y ya se sitúa como lo más comentado en las redes sociales. En solo unas horas su videoclip ha superado los 3 millones de reproducciones en Facebook y ocupa el primer lugar entre las tendencias de YouTube España. Y es que los sevillanos han vuelto a acertar en su versión de una de las canciones más exitosas del momento, 'Despacito', de Luis Fonsi y Daddy Yankee.

Jorge Cadaval se mete en la piel de Iñaki Urdangarín mientras que su hermano César se convierte en un Juez del 'Caso Nóos' que dicta sentencia al ritmo del hit musical. Con unos cambios en la letra de la canción han vuelto a conseguir hacerse eco de la calle creando este nuevo himno social con el que critican el sistema judicial español, en especial tras la resolución del Caso Nóos que a pesar de condenar a Iñaki Urdangarín, el esposo de la Infanta Cristina continúa en libertad sin fianza.

Los Morancos han hecho de la parodia musical todo un método de denuncia y ya habían versionado canciones para criticar a Donald Trump y su aversión a los latinos, o la conocida 'La bicicleta', para denunciar la falta de consenso político. Parte de la canción dice: «Tú, has sido imputado por el caso Nóos / Porque hubo un dinero que se desvió / Y llegó a tu cuenta misteriosamente / Yo no recuerdo nada de lo que firmé / Y teniendo en cuenta quién es mi mujer / A ver qué condena piensa usted ponerme / Poquito, poquito, va a ser muy poquito / De momento puedes irte a casa tranquilito / No me des fianza / No la necesito / Porque aquí depende / Quién haga el delito / Es delito / Si el que roba algo es un pobrecito / A ese se lo cargan en un momentito / Y va para la cárcel pero rapidito / No es delito / Si el que roba algo tiene algún carguito / Entonces la cosa va más despacito / Y se va olvidando poquito a poquito».