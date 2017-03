Desaparece una joven tras mandar un mensaje diciendo que su novio pretendía venderla

El pasado martes saltaban todas las alarmas en México tras la desaparición de Linda Manzo Gómez, una joven de 22 años que envió un inquietante mensaje justo antes de que se le perdiera el rastro. Según afirman familiares de la desaparecida, ésta les envió un audio durante la madrugada para decirles que su ex novio había intentado venderla a un hombre mayor.

En el mensaje también les informaba de que había conseguido escapar y les comunicaba que, en ese momento, se encontraba en una estación de autobuses. Inmediatamente después de escuchar el audio, a las tres de la madrugada, su hermana avisó a otros familiares, con los que se dirigió a la estación para recogerla, pero Linda ya no estaba allí y su teléfono estaba apagado. Desesperados, acudieron a los hospitales y albergues más cercanos para tratar de localizarla, sin éxito alguno.

Según explica la hermana de la desaparecida, a las 9 de la noche del día anterior habló con ella por teléfono, sin que nada le hiciera sospechar que algo no iba bien. El ex novio de Linda, Francisco Molina, niega de forma rotunda la acusación y asegura que, tras discutir, la joven se bajó de la furgoneta y nunca más supo de ella. No obstante, Molina será interrogado e investigado para corroborar su versión de los hechos.

Mientras tanto, Linda sigue en paradero desconocido y las autoridades han iniciado un dispositivo de búsqueda, además de pedir colaboración ciudadana para encontrarla. La joven mide 1,60 metros, es delgada y vestía en el momento de su desaparición una blusa negra y un pantalón azul.