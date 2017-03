Predicción del horóscopo de hoy viernes 10 de marzo: los signos zodiacales

Ya puedes consultar la predicción del horóscopo de hoy viernes 10 de marzo. Los signos del zodiaco determinan el devenir de tu día, y ahora puedes ver gratis cómo están alineados los astros para esta jornada. No es nada nuevo que desde nuestras páginas siempre queremos ofrecer a nuestros lectores interesados en los astros qué tiene el futuro preparado para ellos y ellas en un corto plazo y en diferentes ámbitos de la vida.

Es de interés social esta predicción individual para cada signo del zodiaco y no hay más que ver la gran repercusión que adquieren en cuanto a volumen de consultas se refiere las noticias del horóscopo.

El horóscopo de hoy nos trae información detallada de Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpión, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Horóscopo de Aries (21 de marzo-20 de abril)

En este momento quizás necesites una transformación activa de ciertas partes de tu psiquis. No te preocupes por el qué dirán. Es tu vida y tienes todo el derecho a vivirla como más te guste. Quizás sientas algo de tristeza pero también descubrirás que tu naturaleza agresiva y luchadora está lista para dar batalla. La configuración celestial de hoy está ayudando a equilibrar estas dos fuerzas.

Horóscopo para hoy de Tauro (21 de abril-21 de mayo)

Mucho del enfoque de este día estará puesto en ti y en tus necesidades. Si alguien te pregunta qué deseas hacer, no te encojas de hombros y digas que no te importa. Además, no elijas lo que sabes que hace feliz a todos los demás. Di exactamente lo que deseas hacer. La configuración astral de este día te incentivará a que puedas expresarte francamente. Éste es tu día, haciendo honor a tu propia personalidad y a tus propios medios de celebrar la diversión.

Horóscopo de Géminis (22 de mayo-21 de junio)

Las relaciones con los demás probablemente serán una clave central en este día. Más que probablemente, descubrirás que tus interacciones se parecen a un cuentos de hadas. Te sentirás como una estrella en la última película de Disney, que los animales a tu alrededor te hablan, y los árboles te cantan canciones a medida que vas caminando por los senderos. La alineación planetaria de hoy te ayudará a desarrollar una naturaleza fantasiosa, y hará que todos tus sueños pudieran convertirse en realidad.

Horóscopo de Cáncer (22 de junio - 22 de julio)

Tus emociones estarán algo turbias dado la orientación de este día. Sentirás que hasta no serán reales en ciertos aspectos. Quizás sientas como si vivieras en un sueño. Puede que pienses en tu casa como si fuera un castillo. O te veas como príncipe o princesa guerrera que pelea para mantener la paz y armonía de su tierra. Cualquiera sea la cosa que imagines, disfrútala. Incentiva este espíritu aventurero en vez de tratar de frenarlo.

Horóscopo de Leo (23 de julio - 23 de agosto)

Posiblemente proyectarás una imagen generosa y alegre de tu persona en este momento. En forma similar es la misma clase de lentes con el que verás el mundo exterior. Gracias a la combinación de hoy, probablemente te concentrarás más en asuntos espirituales y en la magia que rodeará ciertos aspectos de tu vida. Estarás en un estado de ensoñación mental en el cual recogerás una rama del suelo y se convertirá en una varita mágica.

Horóscopo de Virgo (24 de agosto - 23 de septiembre)

Incorpora más magia a tu mundo. Reconoce la realidad de los milagros y el hecho que están presentes en tu vida cotidiana. Tu espíritu creativo está vivo y muy bien, y te descubrirás gravitando hacia actividades que fomenten la fantasía y la imaginación. Tu naturaleza artística está ansiosa por salir y expresarse, por lo tanto ofrécele la libertad y las herramientas para hacerlo. La configuración planetaria de hoy permitirá que tu espíritu maravillosamente imaginativo enloquezca.

Horóscopo de Libra (24 de septiembre - 23 de octubre)

La relación con tu pareja se está tornando algo imaginativa y te sentirás como si vivieras un sueño. Estar con esta persona te hará sentir como si estuvieras pasando una euforia natural. Además, la comunicación con las otras personas posiblemente será soñadora e imaginativa gracias a la configuración de los planetas de este día. Tus emociones estarán mucho más cálidas y sensibles de lo usual.

Horóscopo de Escorpio (24 de octubre - 22 de noviembre

Ciertas cosas están llegando a su fin, pero no debe ser razón para la desilusión o el enojo. Más que nada, es causal de celebración. Te ofrece una razón para rejuvenecer tu mente con el prospecto de nuevos comienzos. La configuración celestial de hoy estará al límite respecto a cualquier transacción dificultosa que necesites realizar. El día de hoy pondrá dulzura en esa pastilla que debes digerir.

Horóscopo de Sagitario (23 de noviembre - 21 de diciembre)

Hoy podrías sentir que necesitas ocultar tus acciones. Probablemente trabajes mejor a solas y detrás de escena. Para lograr los mejores resultados, quizás te vendría bien ponerle un poco más de agresividad a las emociones, y más emoción a la agresividad. La configuración astral de hoy está trabajando para unir tu conducta exterior con tu fuerza creativa.

Horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 20 de enero)

Hoy podrás descubrir que confías más en los demás que de costumbre. Puedes estar concentrándote en lo creativo e innovador. Tu necesidad de acción y aventura está pidiendo a tu ser interior que entre en acción. Exterioriza más de tus emociones a través de la danza, la música o el arte. La configuración astral de hoy reúne tus lados femenino y masculino en total armonía.

Horóscopo de Acuario (21 de enero - 19 de febrero)

Puede haber una guerra en tu familia, y hoy es probable que la cuestión te pegue muy cerca del corazón. Descubrirás que hechos recientes pueden agitar emociones fuertes dentro de ti que buscan ser escuchadas con desesperación. Hoy se produce una combinación contradictoria entre influencias orientadas a la acción y aquellas sensibles que unen a tu lado femenino y receptivo, con tu naturaleza masculina peleadora y agresiva.

Horóscopo de Piscis (20 de febrero - 20 de marzo)

Busca tus zonas interiores enérgicamente y fíjate qué tipo de secretos puedes agitar. Podrías descubrir que lo que averiguas requiere una transformación de tu parte. Quizás ya haya un cambio lento en proceso que no habías notado porque los demás siguen tratándote como si nada hubiera pasado. La alineación planetaria de hoy te está recordando que manifiestes tus emociones interiores.

Aquí puedes consultar todas las predicciones.

Que no se te olvide que mañana podrás consultar de nuevo la predicción gratis del horóscopo, completa y detallada en los aspectos que más te interesan de tu vida privada y social.