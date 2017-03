«Doy asco a mi propia hija por no ser vegana»

Una madre, harta de ser despreciada en casa por no ser vegana, decidió mandar una carta al periódico 'The Guardian' -publicada el pasado sábado en su sección de cartas del lector- para explicar que sufre el rechazo de su propia hija por no seguir sus mismos hábitos alimentarios. El texto, que se titula 'A mi hija, que me odia por no ser vegana', ha tenido una amplia difusión y ha servido para encender el debate en Reino Unido sobre la intolerancia.

«Cuando me dijiste que habías decidido ser vegana, me preocupé. Siempre habías tenido muchas manías comiendo y temía que, con esa dieta tan limitada que llevabas, no consiguieras alimentarte como es debido», arranca la carta. El texto continúa diciendo: «tenías más de 18 años, así que era tu decisión. Además, empezaste a comer más fruta y vegetales e intentaste incluir las comidas y los suplementos adecuados en tu dieta, por lo que estaba, en parte, reconciliada con tu veganismo».

La autora de la carta -que no revela su nombre- reconoce que en un principio le preocupó la decisión adoptada por su hija. «Para ti no fue suficiente que aceptara tu decisión. Como me has explicado tantas veces, para ti, el veganismo no es solamente lo que comes, es un estilo de vida. [...] Te has vuelto tan apasionada por la causa hasta el punto de convertirla en un dogma. No toleras ningún punto de vista contrario. Lo que es peor, ya no puedes respetar a nadie que no haya sido persuadido de ser vegano. Y eso me incluye a mí.»

Calificando la causa de dogma, continúa agradeciendo a su hija todo lo aprendido sobre veganismo, –como la cría intensiva de animales– pero añade que pese a estar abierta a sus argumentos, «como mujer de mediana edad, mis opciones se van reduciendo cada vez más y lo seguirán haciendo. No tengo ninguna intención de limitar todavía más mis decisiones haciéndome vegana. A tus ojos, eso solo me convierte en una egoísta». «Para ti no fue suficiente que aceptara tu decisión. Para ti, el veganismo es un estilo de vida», continúa.

Educación

Al final del escrito, la madre reflexiona sobre la educación que ha dado a su hija y sobre el trato que ahora recibe de ella. «Hay una contradicción incómoda en todo esto. Te he criado para ser una mujer fuerte, poderosa y compasiva. Esperaba que fueras apasionada por lo que crees. Porque te he enseñado que la tolerancia es vital pero llega un punto, cuando se traspasa, una línea, que ciertos comportamientos no pueden ser tolerados. Por eso puedo entender, en parte, tu actitud».

La madre termina la carta explicando la situación tan complicada que atraviesa. «No te puedo explicar lo difícil que es vivir con el conocimiento de que le doy asco a mi propia hija. Para mí es muy importante sentir que merezco tu respeto». «Espero que, con tiempo y madurez, el dogma ceda el paso hacia una actitud más abierta. Pero mi miedo es que, mientras te estés regodeando en lo firme que eres sobre tu veganismo, tu repulsión hacia mí se mantendrá intacta. Y yo tendré que vivir con eso», finaliza esta madre que ha querido denunciar el rechazo que sufre de su propia hija y la falta de tolerancia de ésta.