Predicción del horóscopo de hoy martes 7 de marzo: los signos zodiacales

Horóscopo de Aries (21 de marzo-20 de abril)

La influencia astral de este día te indica que necesitarás compartir tu energía. No podrás lograrlo a solas. Cualquier persona debe aprender a delegar. ¿Cómo puedes aprender a confiar en la gente si no les das una oportunidad? ¿No hubo un momento en que alguien confió en ti? ¿No? Bien, quizás ésta sea la raíz del problema. Sólo tú puedes rectificarla.

Horóscopo para hoy de Tauro (21 de abril-21 de mayo)

Redefine tus metas profesionales para que estén más en línea con tus valores personales. Asegúrate de trabajar para una causa que te resulte importante. Ten cuidado de trabajar para personas que valgan tu tiempo, cerebro y energía. En este momento la influencia de los planetas te ayudará a pensar este tipo de temas de una manera más emocional y honesta. Necesitarás sentirte bien acerca de lo que haces y para quién trabajas.

Horóscopo de Géminis (22 de mayo-21 de junio)

Entrarás en conflicto con alguien que ve las cosas desde un ángulo completamente diferente al tuyo. Trata de no tomarlo como un ataque personal. Mantén concentración en el tema y no en la persona con la que no estás de acuerdo. La energía celestial hace que las personas estén más sensibles que lo usual, especialmente cuando se trata de opiniones, pensamientos e ideas. Intenta no agravar la cuestión.

Horóscopo de Cáncer (22 de junio - 22 de julio)

Posiblemente veas las cosas desde una perspectiva más analítica de lo usual, pero ten cuidado en confiar demasiado en tu mente y falles en tener en cuenta tus emociones. No descuentes los poderosos sentimientos que posees, porque muy posiblemente éstos te darán un punto de vista más real de lo que lo hará tu cerebro, especialmente bajo las influencias planetarias de este día. Ayuda a tu mente y a tu corazón a que trabajen juntos en vez de dos medios de control separados.

Horóscopo de Leo (23 de julio - 23 de agosto)

Existe una concentración muy importante en tu salud y las cosas que necesitas hacer para mantener un cuerpo y mente fuertes y alertas. Piensa con perspectiva a largo plazo, y haz cosas que ayudarán para mantener una buena salud para los años venideros. Asegúrate de que no estés comiendo esas ensaladas y manzanas aunque pienses que es una tortura dolorosa que debes cumplir para tu bien; hazlo porque tienes una razón valedera.

Horóscopo de Virgo (24 de agosto - 23 de septiembre)

Tendrás un compromiso emocional más alto con tu salud, será un tema que considerarás como uno de tus valores más importantes. Gracias a la alineación planetaria actual, estarás mucho más consciente de la conexión entre mente, cuerpo y espíritu. Serás mucho más consecuente de cómo estas cosas se interrelacionan y cómo se afectan la una a la otra a niveles muy profundos aunque sutiles. Toma pasos más decididos para que estas partes de tu vida encuentren un equilibrio saludable.

Horóscopo de Libra (24 de septiembre - 23 de octubre)

Tu mente posiblemente esté concentrada en las partes ocultas de tu naturaleza, y en los pensamientos que deseas guardarte. Gracias a la configuración celestial de este día, serás mucho más consciente de tus emociones y cómo se esconden detrás de tu mente, creando olas de tensión y trastornos debajo de la superficie. Estas olas de sentimientos posiblemente tengan un profundo efecto en la manera en que enfrentas los problemas que aparecen durante el día.

Horóscopo de Escorpio (24 de octubre - 22 de noviembre

Posiblemente sorprendas a todos los que te rodean con tus profundas palabras y conocimiento de hechos ocultos. Eres como un diccionario caminando que saca vocabulario impresionante aprendido mientras estudiabas en el colegio secundario. La combinación de energía actual te ayudará a mostrar tu conocimiento al mundo de una manera extremadamente llamativa. Al mismo tiempo, encontrarás atracción hacia aquellos que saben igual que tú y que son también ingeniosos.

Horóscopo de Sagitario (23 de noviembre - 21 de diciembre)

Tendrás muchas ideas para inventar nuevas formas de trabajar. ¿Pero te dejarán los demás expresarlas? La alineación de los planetas no te facilitará las cosas en este día, particularmente en el campo de los negocios. Por lo tanto, sería más inteligente mantener tus planes y notas en el cajón de tu escritorio y esperar un mejor momento. ¿Por qué no te relajas saliendo a correr vigorosamente o jugando tenis?

Horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 20 de enero)

¡Contrólate! Hoy hay tristeza flotando en el aire. La energía astral abrirá viejas heridas. Todos aquellos proyectos que no te han dejado concretar, todas aquellas buenas oportunidades que no aprovechaste... En vez de revolcarte en la autocompasión, busca dentro de tu ser para encontrar la causa de tu falta de acción. Además, no es demasiado tarde para actuar. Lo que no hayas hecho aún puede realizarse.

Horóscopo de Acuario (21 de enero - 19 de febrero)

En este día que se avecina sentirás algo de estrés. Es hora de que brilles en tus estudios o trabajo, pero los temas relacionados con la familia o los sentimientos te distraerán. ¿Sientes que trabajas demasiado? La energía astral actual parece obligarte a realizar un movimiento decisivo en una sola dirección, y resignarte a la pérdida de la otra. ¿Cuál sacrificarás?

Horóscopo de Piscis (20 de febrero - 20 de marzo)

La configuración celestial indica que el día que tienes por delante no reportará resultados inmediatos. Descorazonador. Sin embargo, nunca deseas asumir grandes riesgos, ya sea en tu vida emocional o profesional. Sólo te arriesgas a cosas seguras. En los días que tienes por delante una vez más querrás hacerte valer. Hoy, sigue tu inclinación a comportarte precavidamente.

