Un concejal de Podemos casa a una pareja vestido de cura y con la bufanda del Barça

Un disfraz en plena época de carnavales ha desatado las críticas. Un concejal de Levantemos El Puerto, de la localidad gaditana del Puerto de Santa María, publicó un mensaje en su perfil de Facebook donde aparecía tras oficiar la ceremonia civil que sellaba el enlace de uno de sus amigos y la esposa de éste. En este caso, el edil Javier Botella se disfrazó de sacerdote, con alzacuellos y la bufanda del FC Barcelona. La polémica estaba servida.

Según publica ‘Andalucía Información’, el comentario de Botella, marcado por el gracejo propio, no sentó bien más por las imágenes que por el texto:

“Ayer 3 de marzo viví una de las experiencias más bonitas de mi vida, como muchos sabéis como Concejal una de las labores mas simpáticas que tenemos que desempeñar es la de oficiar matrimonios civiles. En lo que llevamos de legislatura habré casado a más de 50 parejas. Bodas de todo tipo, bodas donde los novios han venido en chándal, bodas con pamelas y tocados, a unos holandeses, bodas de conocidos, vecinos, amigos…

Pero ayer tuve el inmenso orgullo y placer de casar a uno de esos amigos que se pueden denominar como 'hermanos'… JUAN, el Kaki, el cabeza, cabezón, el niño del chino, JuanJoze Figueredido… lo puedo llamar de mil maneras porque no solo lo conozco desde que empezó a andar, si no porque hemos vivido mil cosas juntos, el kapara, la barri, el futbol, correr la san silvestre vallecana juntos, es el único que me ha ganado al Pro con más de 3 goles de diferencia (hubo tongo seguro)… eah ya está he recordado lo del pro y ya no me sale decir nada mas bueno de él.

Enhorabuena Juan! Por tus dos mujeres, por tus familias…Lo bien que nos lo pasamos ayer con ellas. Gracias por dejarme coger a tu niña en brazos cuando no tenía ni 24h, por estar siempre ahí y por dejar que te case… en carnaval y con estas pintas”.

La publicación, por ahora, supera los setenta comentarios y los dos centenares de reacciones. La imagen del disfraz llegó a WhatsApp donde se encuentra difundiéndose bajo el mensaje de indignación.

“¿Vamos a permitir que sigan cachondeándose de nuestra fe y de nuestros sacramentos? ¡Aquí nunca pasa nada! ¡Basta ya! Este señor, concejal de Podemos, es representante de todos los portuenses, pero utiliza su cargo público, el acto jurídico del matrimonio civil, el escudo y buen nombre de nuestra ciudad y los salones del Ayuntamiento para su charlotada. Exijamos su dimisión ya y que se vaya a hacer el payaso a un circo”, exclaman.

Cabe destacar que en las últimas horas, el propio Javier Franco volvió a subir una imagen a su perfil en la citada red social para echar más leña al fuego: “El año pasado me disfracé de princesa Leia y nadie se ofendió”.