Predicción del horóscopo de hoy lunes 6 de marzo: los signos zodiacales

Ya puedes consultar la predicción del horóscopo de hoy lunes 6 de marzo. Los signos del zodiaco determinan el devenir de tu día, y ahora puedes ver gratis cómo están alineados los astros para esta jornada. No es nada nuevo que desde nuestras páginas siempre queremos ofrecer a nuestros lectores interesados en los astros qué tiene el futuro preparado para ellos y ellas en un corto plazo y en diferentes ámbitos de la vida.

Es de interés social esta predicción individual para cada signo del zodiaco y no hay más que ver la gran repercusión que adquieren en cuanto a volumen de consultas se refiere las noticias del horóscopo.

El horóscopo de hoy nos trae información detallada de Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpión, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Horóscopo de Aries (21 de marzo-20 de abril)

Aunque el Sol en un sector espiritual de tu carta astral puede motivarte para que cierres puertas y dejes atrás situaciones que ya no te hacen bien, tienes muchas oportunidades para abrir nuevas puertas. La idea de saber cuándo dejar algo atrás y cuándo dejarlo entrar puede ser un poderoso concepto en este momento. Venus entra en fase retrógrada en tu signo, lo cual te inspira a buscar una relación con tu propio ser. Aprende a perdonar y aceptar tus errores.

Horóscopo para hoy de Tauro (21 de abril-21 de mayo)

Un deseo dinámico de cambio se viene desarrollando hace tiempo. Esta semana podría alcanzar un punto crítico y puede que debas entrar en acción. Si una oportunidad se cruza en tu camino, no dudes en aprovecharla. Aunque no sientas que es el momento de adoptar un nuevo modo de vida, ¡anímate! Adquirirás experiencia a medida que avanzas. Al mismo tiempo, puede que decidas alejarte de una relación para comprender mejor tus motivos.

Horóscopo de Géminis (22 de mayo-21 de junio)

En esta semana, pasan muchas cosas que pueden abrir el camino para espléndidas opciones nuevas, pero podría ser prudente que no tomes decisiones importantes hasta la próxima semana. Ya habrás tenido la oportunidad de analizar los detalles. Con las energías etéreas de Neptuno involucradas, podrían malinterpretarse las expectativas. Aclarar este asunto antes que nada puede hacerte sentir bien. En el ámbito social, una nueva amistad podría traerle un cambio radical a tu vida.

Horóscopo de Cáncer (22 de junio - 22 de julio)

Suceden cosas emocionantes con respecto a tu profesión. Ya sea que sigas una carrera profesional, tengas tu propio negocio, o busques un nuevo trabajo, tienes grandes cosas por delante. Quien arriesga gana, y esta semana, podrías volverte muy audaz y sin duda puedes ganar. Con Venus entrando en fase retrógrada en este mismo sector, ten cuidado cuando firmes un contrato. De hecho, quizá debas esperar a que Venus se vuelva directo el 15 de abril.

Horóscopo de Leo (23 de julio - 23 de agosto)

Por un lado, el Sol en un sector más intenso de tu carta astral puede dirigir tu enfoque hacia adentro y llevarte a explorar las capas más profundas de tu personalidad. Por otro lado, una mezcla dinámica de energías podría atraer tu mirada hacia afuera para que puedas aprovechar nuevas oportunidades y descubrir nuevos territorios. Tu perspectiva cambiará de forma radical en cualquier rumbo que sigas. El sábado, Venus, el planeta del amor, se vuelve retrógrado y esta puede ser la oportunidad para que te reencuentres con una persona que conociste hace tiempo.

Horóscopo de Virgo (24 de agosto - 23 de septiembre)

Cuida tus finanzas esta semana, ya que quizás quieras gastar de más en algo que podría darle un giro radical a tu vida. Sin embargo, si gastas mucho dinero, podrías perjudicar tu seguridad financiera, así que piensa bien antes de gastar una gran cantidad de dinero; especialmente si te dejas llevar por el momento. Sería mejor que esperes unas semanas, hasta que Venus se vuelva directo el 15 de abril, antes de gastar una fortuna. Tienes tiempo de sobra para pensar si esta es una buena decisión.

Horóscopo de Libra (24 de septiembre - 23 de octubre)

Una relación podría ser el catalizador para que entres en acción o tomes una decisión que podría cambiar tu vida de una manera impresionante. Tu manera de pensar puede inclinarse hacia el futuro cuando un encuentro te permite ver las posibilidades que nunca tuviste en cuenta. Además, Venus, tu planeta regente, entra en fase retrógrada el sábado, por lo que mejor evita comprometerte con una persona o sociedad hasta después del 15 de abril. Sabrás exactamente qué hacer en ese momento.

Horóscopo de Escorpio (24 de octubre - 22 de noviembre

Ciertas revelaciones espirituales podrían tener un poderoso efecto sobre ti y motivarte para salir de tu zona de confort. De hecho, una emocionante diversidad de aspectos podría ser un punto de inflexión, lo que te inspira a moverte hacia una dirección que te ofrece aventura y nuevas oportunidades. También hay un fuerte enfoque en tu sector de romance, donde una nueva relación podría volverse más íntima en los próximos días. Con Venus volviéndose retrógrado, quizá sea prudente mantener todo tranquilo por ahora.

Horóscopo de Sagitario (23 de noviembre - 21 de diciembre)

Es posible que no puedas contener el impulso de diversión y aventura que te motiva en los próximos días. Si tienes la oportunidad de tomarte un pequeño descanso, sería ideal para que te tomes el tiempo para considerarlo. Concentrarte en tus tareas y actividades diarias puede no ser fácil si solo piensas en diversión y juegos. Si logras escaparte a un lugar cálido y te das cuenta de que te estás enamorando, Venus retrógrado indica que podría no salir como esperabas.

Horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 20 de enero)

El deseo de empezar un negocio desde casa podría entusiasmarte esta semana y no aguantarás las ganas de comenzar. Pero sería prudente que primero evalúaras los detalles y te asegures de que vas por el camino correcto. Por más fabulosa que parezca una oportunidad, podría haber obstáculos que no previste y que debes tener en cuenta. Venus se vuelve retrógrado, por lo que podrías resolver cierta cuestión financiera de manera ordenada.

Horóscopo de Acuario (21 de enero - 19 de febrero)

Cierta información que sale a la luz de manera inesperada podría empujarte a aprovechar la oportunidad que tanto anhelabas. En cuanto a asuntos financieros, puede que debas tener especial cuidado cuando la energía confusa de Neptuno complique las cosas. Piensa bien antes de firmar un contrato y repasa los términos y condiciones con lupa si es necesario. Si es un asunto importante, busca a un abogado que haga el trabajo, por el bien de tu tranquilidad. Sin embargo, puede que el fin de semana sea mucho más productivo.

Horóscopo de Piscis (20 de febrero - 20 de marzo)

Cuando el Sol en tu signo se encuentra con Neptuno, tu imaginación podría volar en los próximos días y ser fuente de inspiración para tus proyectos creativos. Puede que también quieras asistir a actividades culturales, como exposiciones de arte o conciertos de música, que te tocan el alma. Pero cuida tus finanzas, ya que podrías darte cuenta de que una compra impulsiva te cuesta mucho dinero y te deja con los bolsillos casi vacíos. En los siguientes días, Venus se vuelve retrógrado en este mismo sector, razón por la cual es todavía más importante que cuides tu dinero.

