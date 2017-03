¿Realidad virtual contra el acoso escolar?

El 70 % de los alumnos de 15 años ha sufrido acoso escolar. Ante esta cifra, el Ministerio de Educación ha creado una heramienta llamada "Asignatura Empatía". Para comprender como se siente un menor acosado, la iniciativa pone a tu disposición unas gafas de realidad virtual y te cuentan la vida de un menor que lo acosan a través del móvil y deja de ir a clase.

Una medidad que en algunos ámbitos ha sido bien recibida, pero en otros no. El juez de Menores Emilio Calatayud critica la iniciativa y desconfía de su efectividad. "No lo veo. Para saber cómo se siente una víctima de acoso escolar lo más efectivo es hablar con un afectado. O asistir a un juicio en el que se juzgue a un agresor y en el que el perjudicado testifique. No hay nada mejor para empatizar que la realidad real. Cara a cara, sin intermediarios", dice el magistrado.