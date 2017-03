Un joven marginado por sufrir leucemia busca amigos a través de Facebook

Jordan Kosovich, un joven de 19 años natural de Perth, publicó un mensaje que ha conmovido a las redes sociales. En él cuenta que busca conocer gente nueva porque a causa de su enfermedad se ha quedado sin amigos.

A Jordan le diagnosticaron leucemia cuando tenía siete años y durante cuatro años ha luchado para superar la enfermedad. El jóven faltó más de dos años al colegio mientras recibía un tratamiento de quimioterapia, cosa que afectó a sus relaciones con compañeros y amigos.

En la publicación, el joven explica lo duro que fue para él volver al colegio porque la quimioterapia hizo que engordara, convirtiéndole así en el blanco de las bromas de sus compañeros. "Es lo peor que te puede pasar porque el tratamiento es tan fuerte que pierdes tu pelo y engordas porque te provocan hambre", explica Jordan.

"Estaba muy débil como para defenderme. Estar gordo y tener cáncer hizo que me hiciera más vergonzoso aún, convirtiéndome así en el blanco perfecto", confiesa. "El colegio se volvió peor. El bullying era tanto físico como psicológico y también me escribían por Facebook, haciendo incluso que me diera miedo utilizarlo".

En la publicación, explica que busca gente, da igual chicos o chicas, de su edad. Cuenta que "nunca he podido tener vida social porque cuando tenía siete años me diagnosticaron cáncer, una enfermedad que sufrí durante cuatro años. No puedo estar más orgulloso de haber sobrevivido, pero honestamente, el día que descubrí que tenía cáncer mi infancia se paró y nunca he podido recuperarla".

Un duro reto

Dice que sus años en el colegio fueron un duro reto y pensó que mejoraría al llegar al instituto, pero no fue así: "Fue una experiencia horrible para mi".

Después de cinco años sufriendo abusos, se cambió de instituto, pero el problema no se solucionó porque sus compañeros se enteraron de que no tenía amigos y nadie quiso darle una oportunidad.

Confiesa que está haciendo todo lo posible para revertir esta situación y dice que lo que le motivó a contar su historia a través de una página de Internet fue el éxito que tuvo un hombre de 72 años, que publicó que necesitaba un compañero de pesca. La historia del anciano tuvo tanto éxito que llevó a Jordan a probar suerte de la misma manera.

Su publicación ya ha sido ha recibido más de 5.000 visitas, lo que ha provocado que Jordan haya recibido más de 100 mensajes a su cuenta de Facebook.