Un hombre publica una carta en 'The Times' asegurando ser el legítimo rey de Inglaterra

Allan V. Evans pretende reclamar su patrimonio real, sus tierras, bienes y títulos en un plazo de 30 días, según ha explicado en un anuncio publicado en el periódico ‘The Times’. Según este texto, este estadounidense, procedente del estado de Colorado, asegura ser el legítimo heredero de Inglaterra y está dispuesto a llegar hasta donde haga falta.

Según afirma, es descendiente de un linaje real del siglo III. Concretamente, asegura ser el “descendiente directo de una línea ininterrumpida y legalmente documentada” y del fundador del Reino de Gales, Cunedda Wledig. Con este anuncio, Evans pretende avisar legalmente de las medidas que se dispone a tomar. No obstante, afirma que su derecho de sucesión no será reclamado hasta que llegue el momento del fallecimiento de la Reina Isabel II, por el profundo respeto que le profesa. Su propósito, explica, es hacer “Reino Unido grande otra vez”.

Pero no es la primera vez que un tal Allan V. Evans reclama una herencia. Según afirma el diario The Independent, ya en 2012 una persona con su mismo nombre intentó reclamar unas tierras ubicadas en el estado de Georgia, asegurando que sus antepasados vivieron en ellas. No obstante, no pudo presentar pruebas porque, según aseguró, se quemaron en un incendio.