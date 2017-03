Así fue la emotiva despedida de Pablo Ráez a su novia

Cinco días después del triste fallecimiento de Pablo Ráez tras una dura batalla contra la leucemia, los mensajes de despedida y los homenajes se siguen acumulando en las redes sociales, cuyos usuarios han quedado profundamente conmocionados tras la desaparición del joven marbellí.

En esta ocasión ha sido su novia la que ha recuperado una fotografía en Instagram, en la que aparece feliz junto a Pablo y que viene acompañada de un emotivo mensaje que Ráez le dedicó poco antes de fallecer. “Te quiero Andrea y no solo te quiero a ti, quiero a la vida y disfrutarla hasta el final. Me pase lo que me pase será un regalo de la vida. Gracias a la vida y a ti, Andrea”, dice ese mensaje de esperanza, como la mayoría de los que lanzaba el joven de 20 años.

Las palabras de Pablo Ráez siguen resonando y emocionando en las redes. Y es que se ha convertido en todo un símbolo de lucha, tras haber conseguido incrementar las donaciones de médula ósea en tan sólo un mes de campaña. Pero también por su espíritu alegre y por sus ganas de vivir. “Mirabas la vida con Amor, creías que el mundo se podía cambiar. Si tú podías quién no", ha dicho su novia en las redes, para evitar que se olvide su legado.