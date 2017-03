Predicción del horóscopo de hoy viernes 3 de marzo: los signos zodiacales

Ya puedes consultar la predicción del horóscopo de hoy viernes 3 de marzo. Los signos del zodiaco determinan el devenir de tu día, y ahora puedes ver gratis cómo están alineados los astros para esta jornada. No es nada nuevo que desde nuestras páginas siempre queremos ofrecer a nuestros lectores interesados en los astros qué tiene el futuro preparado para ellos y ellas en un corto plazo y en diferentes ámbitos de la vida.

Es de interés social esta predicción individual para cada signo del zodiaco y no hay más que ver la gran repercusión que adquieren en cuanto a volumen de consultas se refiere las noticias del horóscopo.

El horóscopo de hoy nos trae información detallada de Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpión, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Horóscopo de Aries (21 de marzo-20 de abril)

Dada la configuración planetaria actual, es bastante probable que tengas fluctuaciones inesperadas en tu situación financiera. Descubrirás que existe un gran empuje para construir, y que antes o después habrá una gran liberación de energía que cambiará las cosas drásticamente. Intenta poner las cosas bajo control. Adopta una actitud realista cuando se trate de tu cuenta bancaria.

Horóscopo para hoy de Tauro (21 de abril-21 de mayo)

Hoy deberías planear pasar algo de tiempo con tu pareja y tus amigos más cercanos. Existe demasiada emoción en el aire como para no compartir este entusiasmo con los demás. Tienes mucha pasión dentro de ti que busca salir. Participa en un proyecto grupal y deja que tus talentos se luzcan con un mayor sentido del que normalmente pensarías en expresar. Hoy, la influencia de los planetas definirá el escenario para un surgimiento más poderoso de energía que saldrá del interior.

Horóscopo de Géminis (22 de mayo-21 de junio)

Existe una continuación de la energía fuertemente agresiva de los últimos dos días gracias a la configuración celestial del día de hoy. Tus lados masculinos y femeninos trabajarán conjuntamente para poder mostrar tus emociones internas al mundo exterior. Desearás explorar algunos asuntos creativos para alimentar tu energía interna. Tómate tiempo para atender a tu niño interior.

Horóscopo de Cáncer (22 de junio - 22 de julio)

Te encuentras en la última cola de un ciclo mensual largo en donde los valores y finanzas han sido el enfoque de tu atención. Es hora ya de solidificar tus conclusiones y ponerlas a la práctica. La configuración de los planetas de hoy te ayudará a equilibrar tus partes internas y externas en relación con estos temas. Toma fuertes pasos hacia el logro de un plan práctico que te ayude a seguir adelante en los meses venideros.

Horóscopo de Leo (23 de julio - 23 de agosto)

Recuerda que mientras algunas partes tuyas son extremadamente fuertes y agresivas, existen otras partes que son débiles y delicadas como las alas de una mariposa amarilla. Toma tranquilamente estos aspectos de tu psiquis. Estas partes preciosas de tu ser son increíblemente integrales y esenciales en mantener el equilibrio saludable de tu vida. Explora ambas piezas de tu ser con la ayuda de la energía astral en funcionamiento.

Horóscopo de Virgo (24 de agosto - 23 de septiembre)

Es importante que confíes en ti en un día como este. Los demás seguramente entrarán en acción y descubrirás que interactuar con ellos será especialmente gratificante y que realmente puedes aprender algo. La cosa a recordar, sin embargo, es no dejarse confundir con la agresión de los demás. Habrá más armonía entre tu personalidad interior y exterior.

Horóscopo de Libra (24 de septiembre - 23 de octubre)

Has pasado el último mes en un proceso de renacimiento en el que ciertos ciclos han ya llegado a un cierre. Es tiempo de iniciar nuevos ciclos que le traerán vigor renovado a tu vida. Limpia los viejos hábitos y patrones para dejar espacio a lo nuevo. Hoy, la combinación de influencias astrales te ofrecerá mucha energía muy fuerte en la cual apoyarte.

Horóscopo de Escorpio (24 de octubre - 22 de noviembre

El trabajo y las cosas relacionadas con tu profesión serán especialmente importantes en este día. En general, descubrirás que tu humor será bastante bueno y que tendrás la energía física para enfrentar casi cualquier desafío que aparezca. Más tu tacañería estará a la orden del día, por lo tanto ten cuidado. La configuración celestial actual te ayudará a cargarte con mucho magnetismo personal.

Horóscopo de Sagitario (23 de noviembre - 21 de diciembre)

Hoy, sentirás que tu confianza relacionada a tu trabajo disminuye, debido a hechos inesperados impulsados por la energía astral en funcionamiento. Descubrirás que la tensión dentro de tu ser interior se presentará y te recordará que el deseo mundano simplemente ya no te servirá más. Toma el control de tu mundo, y no dejes que los viejos hábitos continúen sin ponerte a pensar a qué sitio del camino te llevarán.

Horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 20 de enero)

Existe una cualidad eléctrica en tu mente en este día que quiere explorar nuevos caminos a la libertad. Puede que sea porque tienes un bloqueo comunicativo en tu mundo que necesita liberarse y curarse. Quizás el bloqueo esté actualmente en tu corazón, previniéndote de decir la verdad de lo que realmente crees. La influencia de la configuración astral del día te pedirá que tiendas estos temas sobre la mesa.

Horóscopo de Acuario (21 de enero - 19 de febrero)

Cierta atención extra que recientemente le has estado prestando a tu hogar y familia afectará tu trabajo. Tu carrera llevará tu energía a una dirección mientras que tu vida hogareña te tirará hacia otra. Este contraste agudo de intereses estará representado por las energías celestiales contradictorias de este momento. Date cuenta que tienen mucho poder dentro de ti, y que depende de ti tomar las opciones que más te servirán.

Horóscopo de Piscis (20 de febrero - 20 de marzo)

La búsqueda interna de tu alma que has iniciado recientemente comenzará a manifestarse más y más en tu realidad externa. Si realmente no has estado cuidando correctamente tu espacio interior, las cosas se pondrán algo endebles bajo la combinación actual de las energías celestiales. Descubrirás que la paz interior es una pieza clave para mantener un equilibrio saludable con el mundo exterior. Dale a tu corazón el permiso para liberarse.

