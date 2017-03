La campaña de las curvas de Zara desata la polémica

Zara ha desatado la polémica en las redes sociales tras publicar su campaña 'Love your curves' ('Ama tus curvas') en la que aparecen dos modelos que no se caracterizan por sus curvas precisamente.

Con ésta campaña de publicidad la marca intenta sumarse al lema de 'Body Positive' con el que se pretende animar a las mujeres a amar su cuerpo.

La controversia se debe al físico de las dos modelos que aparecen en la imagen del lema. Las chicas se caracterizan principalmente por su delgadez. El resultado ha sido la publicacion de diversas opiniones en contra de la cadena de tiendas de moda, acusada en otras muchas ocasiones de editar las fotografías de sus modelos para hacerlas ver más delgadas.

Todo comenzó cuando una presentadora de radio irlandesa compartió en su perfil de Twitter una imagen de la campaña junto al mensaje "Debes estar vacilándome, Zara", la cual comenzó a recorrer Internet como la pólvora.

Aunque esta campaña salió a la luz a principios del mes de febrero, ha sido ahora cuando han dado cuenta del mensaje.

You have got to be shitting me, Zara. pic.twitter.com/tiOsJv5AVy