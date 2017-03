Fallece después de que los médicos "olvidaran" decirle que tenía un tumor

"Mi vida no volverá a ser la misma. No puedo aceptar que el destino de Wayne estuviera en un trozo de papel durante tres años. Fue ignorado y no fue hasta que volvió a quejarse de dolor cuando saltó la alarma". Con estas palabras ha denunciado Claire Evans la tremenda negligencia médica cometida con su difunto marido, Wayne Evans, fallecido después de que los médicos "olvidaran" decirle que tenía un tumor.

La historia de Wayne, natural de Reino Unido, ha indignado a miles de personas, especialmente por el tiempo transcurrido entre las pruebas y su fallecimiento: más de tres años.

Ese fue el tiempo, desde 2008 que comenzaron sus dolores de estómago hasta 2012 que terminó falleciendo, durante el cual el nombre de Wayne estuvo en la lista de pacientes sin tumores sin que él se enterara.

Al parecer, después de realizarse una prueba para detectar el problema que le originaba los dolores de estómago, los médicos vieron un tumor en el órgano de Wayne, pero "olvidaron comunicárselo" en su siguiente cita.

Ahora, Claire, casada con Wayne hace 20 años y cpm dos hijas, Natasha, de 23 años, y Chloe, de 19, piensa en emprender acciones legales contra el centro médico: "Nuestra familia está incompleta".