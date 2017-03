"Cuando una chica dice que no es que no. No hay excusas que valgan"

Buenas, soy Emilio Calatayud. El Ayuntamiento de Granada ha editado un estudio titulado ‘La violencia sexual en adolescentes de Granada’, cuya autora es la socióloga Carmen Ruiz Repullo y se basa en 1.200 entrevistas con chicos y chicas que estudian en distintos institutos de la capital. El resultado de la investigación no es precisamente alentador. Por ejemplo, el 90% de los chicos, de los hombres en ciernes, justifica la violencia sexual escudándose en el consumo de alcohol y drogas. Pues no, señores, no.

