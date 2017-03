El tierno vídeo de un padre sordo cantándole en lengua de signos a su hija también sorda

El vídeo portagonizado por Kevin Nadrowski se ha hecho un lugar entre los virales de esta semana. Y no es para menos: este padre de Nueva Jersey, que está sordo al igual que sus hijas Dakota y Bayleigh, publicó hace unos días unas imágenes en las que cantaba a esta última la canción 'If You Are Happy and You Know It Clap Your Hands' en lengua de signos.

Kevan asegura a la revista People que ''muchas personas se enfrentan a retos en la vida y espero que a través de mi vídeo puedan decir que si este padre sordo puede cantar una canción en lengua de signos con su hija sorda, el cielo no está limitado. Realmente disfruté, como se puede ver en el vídeo''.

La madre de Kevin, que se separó de él, dijo que era el primer hombre que Bayleigh buscaba y que siempre saca lo mejor de la pequeña. ''Ver este vídeo está demostrando no sólo a mi, sino al mundo, que son una inspiración y que su amor crece con el tiempo. Me recuerda a mi padre y a mi. Él es mi mejor amigo. Me alegra saber que mis hijos van a sentir lo mismo que yo siento".