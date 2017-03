La genial lección de una madre a sus hijos que no quería fregar los platos

Las tareas del hogar deben ser compartidas por todos los miembros que lo componen. Algunas pueden resultar molestas por ser sumamente rutinarias, pero no por ello deben dejar de acometerse, por salud, por higiene y también por un respeto a la convivencia. Así quería hacérselo saber una madre a sus hijos protagonizando uno de los episodios más antológicos que se recuerden. La joven Alyssa Pérez, con 19 años, llegó a casa y se encontró que toda su vajilla era de plástico, tenedores incluidos.

La joven, incrédula, decidió compartir el momento en la red social Twitter. “Mi madre, harta y cansada de nosotros por no lavar los platos y los cubiertos, se ha deshecho de todos. ¡No tenemos ni uno!”, publicó. Y efectivamente, su madre así lo hizo.

La mujer pretendía que vieran sus hijos la importancia de fregarlos después de comer. Por supuesto, se debe compartir. Si no, la solución más eficaz sería la planteada teniendo en cuenta que este tipo de herramientas no resisten ante ciertos alimentos.

Cabe recordar que recientemente, en España, ha trascendido la posibilidad de que un juez pueda obligar a los hijos mayores -con recursos- que no aporten dinero en casa a abandonar el domicilio familiar.

El ‘NZ Herald’ recogió tal peculiar situación. En declaraciones a este medio la joven reconoció haberse disculpado con su madre y le prometió “ayudarle más en casa”. Si se preguntan por la vajilla no se preocupen, se encontraba a buen recaudo.

