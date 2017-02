Predicción del horóscopo de hoy miércoles 1 de marzo: los signos zodiacales

Ya puedes consultar la predicción del horóscopo de hoy miércoles 1 de marzo. Los signos del zodiaco determinan el devenir de tu día, y ahora puedes ver gratis cómo están alineados los astros para esta jornada. No es nada nuevo que desde nuestras páginas siempre queremos ofrecer a nuestros lectores interesados en los astros qué tiene el futuro preparado para ellos y ellas en un corto plazo y en diferentes ámbitos de la vida.

Es de interés social esta predicción individual para cada signo del zodiaco y no hay más que ver la gran repercusión que adquieren en cuanto a volumen de consultas se refiere las noticias del horóscopo.

El horóscopo de hoy nos trae información detallada de Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpión, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Horóscopo de Aries (21 de marzo-20 de abril)

Sientes tentación a correr algún tipo de riesgo, ya sea a nivel emocional como físico. A pesar de que tu corazón te urge a arriesgarte, éste no es el mejor momento para ello. Existe cierto engaño en la situación. Puedes pensar que tienes todo a tu favor cuando, en realidad, no es así. Cuanto más serio sea el riesgo, más detenidamente debes examinar la situación. No sigas engañándote con que las cosas están bien, cuando no lo están.

Horóscopo para hoy de Tauro (21 de abril-21 de mayo)

La posición de los planetas hoy te harás muchas preguntas existenciales. Desde hace un tiempo, te has estado preguntando hacia dónde vas en la vida, adonde está yendo el mundo, y qué estamos todos haciendo aquí en la Tierra. Hoy tendrás la oportunidad de discutir estas preguntas con amigos.

Horóscopo de Géminis (22 de mayo-21 de junio)

Hoy no es un día que podríamos llamar "libre de cuidados". Con la alineación planetaria en juego, te cuestionarás tus valores y creencias. ¿En qué crees? ¿Te has preparado para iniciar tu carrera social? Si recientemente has sentido la necesidad de comprometerte con alguna causa, ya sea religiosa o política, deberías preguntarte si tienes disposición a entregar de ti, y cuánto.

Horóscopo de Cáncer (22 de junio - 22 de julio)

Hay días en los que nuestras emociones sobre la vida diaria son tan fuertes que sentimos como que retornamos a nuestra infancia. Y tú no eres ciertamente no tienes aversión esos sentimientos. Sin embargo hoy te sentirás como un niño asustado de los rayos y truenos. Sólo hace falta que tu pareja rechace un solo gesto tuyo de afecto hoy para que te conviertas en una niñita asustada y dependiente. ¡Esta puede ser tu oportunidad de pedir todo lo que quieras!

Horóscopo de Leo (23 de julio - 23 de agosto)

Es muy posible que sientas dudas en cuanto a comprometerte con algo. Le tienes extrema desconfianza a las personas que tienen ideas y opiniones muy fijas. Sin embargo, existen momentos en la vida en los que es importante saber cómo tomar una decisión; saber cómo separar el bien del mal. Pero para esto, primero que todo debes responder a las preguntas fundamentales que tienes sobre tu persona. Piensa en esto hoy.

Horóscopo de Virgo (24 de agosto - 23 de septiembre)

Eres notable por tu gran habilidad para la comunicación. Eres una persona agradable y fresca. Hoy la fase en la que se encuentran los planetas podría acentuar otros aspectos de tu personalidad; aquellos que han estado bajo una transformación durante las últimas semanas. Quizás sientas algo de tensión. No siempre tienes que ser la persona tan agradable que todos dicen que eres.

Horóscopo de Libra (24 de septiembre - 23 de octubre)

La atmósfera pesada de hoy te hará sentir un poco de cansancio. Quizás debas escuchar a una amiga hablar sobre sus problemas, y ella esperará que la ayudes a encontrar la solución milagrosa. ¿Pero qué tanta disposición tienes para los demás hoy? No te sorprendas si las pequeñas cosas te alteran los nervios y te enfadan. Realmente necesitas liberar un poco de enojo.

Horóscopo de Escorpio (24 de octubre - 22 de noviembre

No te sorprendas si tu mente anda algo pensativa hoy. Las influencias astrales en juego te harán pensar en cómo utilizas el poder que tienes sobre las personas. Si fueras una sicoanalista, ¿te preguntarías con qué fin usas el poder que posees sobre tus pacientes? Si no lo eres, intenta determinar cómo usas tu poder en tu propia profesión.

Horóscopo de Sagitario (23 de noviembre - 21 de diciembre)

Te sentirás muy emocional en la comunicación con los demás. Estás alcanzando un punto bajo en tu ciclo mensual, y podrías tentarte a remediar este momento difícil con grandes cantidades de comida o alcohol. Recuerda que está bien tener días malos. Aprende a amar todas tus emociones. No tiene sentido intentar ocultar lo que sientes. El aspecto en juego de hoy indica que tienes tendencia a autoengañarte de esta manera. Sé consciente de esta tendencia, y no caigas en esta trampa.

Horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 20 de enero)

Una comunicación poco clara entre tú y las personas con las que interactúas a diario está comenzando a instalarse. Tal vez estés hablando a medias porque no quieres que la verdad total sea expuesta. No hables sólo de las cosas buenas, las cosas alegres y las cosas divertidas cuando existe tanto más que debe ser discutido. Los planetas que te rigen indican que tienes mucho camino por andar hasta que las cosas alcancen un equilibrio saludable en tu vida.

Horóscopo de Acuario (21 de enero - 19 de febrero)

Eres un poco irrealista cuando se trata de tu carrera. Tienes tus energías puestas en una meta que no es necesariamente muy alcanzable. Ten cuidado de cerrar puertas en el camino. No tomes un camino que sea tan angosto que no tenga cabida para un error. Necesitas un plan de respaldo. Tu corazón estará a flor de piel sobre estos temas.

Horóscopo de Piscis (20 de febrero - 20 de marzo)

Un pequeño acontecimiento despertará algo dentro de ti que te hará tomar tu espiritualidad mucho más en serio. Verás que cuanto más desarrolles esta parte tuya, más descubrirás secretos profundos de tu interior que han estado ocultos por mucho tiempo. Quizás haya recuerdos que has bloqueado porque te resultaban incómodos o confusos. Ahora posees las armas para comprenderlos y resolverlos correctamente.

Aquí puedes consultar todas las predicciones.

Que no se te olvide que mañana podrás consultar de nuevo la predicción gratis del horóscopo, completa y detallada en los aspectos que más te interesan de tu vida privada y social.