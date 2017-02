La verdadera historia de Pablo Ráez que todos deberían conocer

"La verdadera historia de Pablo Ráez no es una historia triste. No es una historia de pena. Es una historia de superación y fuerza, y no sólo personal, sino hacia todos". Con estas palabras, Pablo Ráez, el joven fallecido el pasado fin de semana tras una dura lucha contra la leucemia, impactaba a todo el país en uno de sus vídeos más conocidos.

Estas palabras han sido recordadas en estos días de luto por muchos usuarios de las redes sociales, que ponen de manifiesto que la verdadera historia de Pablo Ráez es aquella que transmito el ejemplo que nos dejó: la necesidad de superarnos a nosotros mismos y entregarnos a los demás.

"Amad todo lo que forme parte de la vida. No os arrepentiréis. Disfrutemos de cada día, que es único, de verdad", explicó el joven Pablo Ráez en otro de sus escritos más conocidos, su última lección de vida antes de fallecer.

Y es que, el ejemplo de Pablo Ráez es tal que muchos rostros famosos quisieron despedirse del joven tras su deceso el pasado sábado. Alejandro Sanz, Dani Rovira o Inma Cuesta son solamente algunos ejemplos de la gran despedida que tuvo el joven malagueño.

Entre las grandes reflexiones de Pablo Ráez, aquellas que constituyen su verdadera historia, destacan 10 frases optimistas que todos deberíamos tener presentes.