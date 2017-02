La venganza del viajero a una mujer que no recogió los excrementos de su perro

A partir de ahora la mujer de ésta historia empezará a creer en el Karma. Ya que despues d dejar los excrementos de su perro en el aeropuerto perdió su vuelo.

Steve Hofstetter, un cómico canadiense, fue testigo en el aeropuerto de la falta de educación de una mujer que dejó los excrementos de su perro en la terminal.

Un viajero avisó a la mujer, creyendo que ésta no se había dado cuenta, pero ella dejó los excrementos de su mascota en medio del aeropuerto de Los Ángeles, y alegó que hay gente en la terminal encargada de recoger la basura del suelo.

Steve coincidió con la mujer en la puerta de embarque para su vuelo a Tokio y el animal no dejaba de ladrar. "No tengo nada en contra de la gente que vuela con sus perros. Yo lo hago a menudo. Pero lo considero un privilegio y me lo tomo en serio. Mi perro es educado y está amaestrado", explica.

La venganza de Steve

"Me senté a su lado y le pregunté si iba a Londres por trabajo", recuerda. "Voy a Tokio", espetó la mujer, a lo que Steve le dijo: "Oh, entonces debería darse prisa, ese vuelo se ha movido a la puerta 53C. Este vuelo va a Londres", mintió.

Steve reconoce que simplemente quería que la mujer entrara en pánico por un momento, y no se imaginó que ella fuera a coger su equipaje y a salir corriendo, sin que le diera tiempo a reaccionar.

La puerta de embarque de Tokio, en la que estaban, y a la que mandó Steve a la mujer, estaban cada una en una punta de la terminal, por lo que la mujer perdió su vuelo.