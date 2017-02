Un mensaje en Facebook permite rescatar a una chica tras 15 días de violaciones

Argentina está conmocionada por el caso de Clara, una joven de 18 años, que pasó 15 días secuestrada por un hombre que le obligaba a drogarse y tener relaciones sexuales.

Su calvario empezó cuando ella misma estableció conversación con un señor de unos 38 años, al que identifica como Pablo, en una plaza de Berisso. Según su versión, él la invitó a subir a su coche, y ella accedió. Una vez en la casa le ofreció cocaína y cuando ella le dijo que quería marcharse, la retuvo a punta de pistola.

Así lo explica ella misma al diario Clarín; "Me tiró a un colchón, me ató. Estuve todos esos días tomando cocaína obligadamente y me obligó a tener relaciones con otras personas".

15 días estuvo así hasta que logró contactar con su madre a través de un mensaje privado en Facebook en el que explicaba que estaba retenida. La mujer, que ya había presentado una denuncia por la desaparición, llamó a la Policía.

Acto seguido, los agentes rastrearon desde dónde se había enviado el mensaje y lograron entrar en la vivienda para rescatarla.