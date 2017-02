Las duras palabras de Ensaf Haidar en 'Salvados': "Nunca me he sentido valorada como ser humano en Arabia Saudí"

Jordi Évole lo dijo y lo ha cumplido, puesto que el programa de hoy de ‘Salvados’ suscitará mucha polémica. Esta semana el equipo del exitoso espacio periodístico de La Sexta analiza las contradicciones que provocan las relaciones comerciales entre España y Arabia Saudí, un país en el que se vulneran constantemente los Derechos Humanos de sus habitantes, especialmente de las mujeres, pero con el que sin embargo España mantiene muy buenas relaciones comerciales.

Precisamente, estos acuerdos comerciales han sido uno de los ejes sobre los que ha girado el programa, por lo que Évole ha ahondado en el gran contrato del AVE a la Meca, el cual está valorado en más de 6.700 millones de euros y por otro lado, la construcción de cinco corbetas en los astilleros de Navantia, en Cádiz, una venta que sería “ilegal”, según Alberto Estévez, portavoz de ‘Armas Bajo Control’, quien también añadía que “España es el cuarto vendedor de armas a Arabia Saudí”.

No obstante, uno de los momentos que más ha llamado la atención de los seguidores del programa ha sido la entrevista y testimonio de Ensaf Haidar, mujer del bloguero Raif Badawi, quien fue condenado en 2012 a mil latigazos y 10 años de cárcel por defender la libertad de expresión en su blog. La joven, que vive refugiada en Canadá, ha contado a Évole lo difícil que es ser mujer en Arabia, lo que pone de manifiesto que los Derechos Humanos no serían una garantía.

Haidar asegura que lo único que echa de menos del país es a su marido Raif, “Lo único que extraño es a mi marido. Fue encarcelado por renunciar al islam”, explicaba. Además, reclama que el país no respete los derechos de las personas, “Arabia me arrebató todos mis derechos como ser humano, como mujer", afirmó, “Nunca me he sentido valorada como ser humano en Arabia Saudí”, añadía.

Gracias a su nuevo lugar de residencia, la joven vive una nueva vida en la que sí que la respetan, "Me sorprendió llegar a Canadá y ver que esas personas sienten afecto por ti más que tu propia gente", concluía